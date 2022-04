La extraña decisión de Amber Heard de copiar cada uno de los looks de Johnny Depp en el juicio

Con el inicio de la nueva batalla legal que Johnny Depp interpuso contra ella, la actriz se convirtió en el blanco de una serie de críticas al supuestamente imitar el estilo del actor en el juicio.

Hace dos semanas que inició el juicio que involucra a Johnny Depp y Amber Heard y, más allá de las controvertidas declaraciones que ambos actores han entregado en las sesiones judiciales, hay varios detalles que han llamado la atención de quienes siguen con atención lo que sucede en el tribunal de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos.

Más allá de los audios que se han expuesto en el juicio y se han filtrado a la prensa, la actriz se ha convertido estos días en el blanco de un sinfín de críticas al supuestamente imitar el estilo del actor en la corte .

Según se ha podido ver, Heard ha elegido trajes con los mismos diseños o colores que no escaparon al ojo de los usuarios en redes sociales. Si bien algunos piensan que es casualidad, otros dicen que su looks tiene una intención.

En esta oportunidad, la actriz de "Aquaman" decidió irse por el camino del estilo boyish, optando por trajes, chalecos, pantalones sastre e incluso corbatas.

De estos detalles se dio cuenta la usuaria de Twitter @Fourty35-, cuyo tuit se hizo viral. "Una de las cosas que más me está flipando del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard es que ella literalmente replica los looks de él al día siguiente", se lee en su post, que contiene varias fotos de la ex pareja en la corte.

Todo lo anterior ha llevado a que también se haya comenzado a viralizar la teoría de Karen Pine , doctora en psicología del desarrollo y profesora de la universidad de Hertfordshire, sobre la denominada cognición investida.

Según se explica en base a esta teoría en una página de Facebook, el vestuario puede influir en las emociones de la persona que lo luce y en quienes la miran.

Marvel Studios Lee También > Cambio físico de Robert Downey Jr. sorprende en redes: cada vez más lejos de Tony Stark

"Vestir igual significa compañerismo, lealtad, 'la misma tribu, el mismo ejército, la misma escuela'. Al verla vestida así a ella, se está viendo vestido a él mismo (los colores y formas de lo que vemos se quedan grabados en el subconsciente) y es evidente que Amber Heard está mandando señales a Johnny para que no sea duro con ella en la corte", se apunta en la red social.

Y agregan: "La actriz le estaría mandando 'señales psicológicas' a su exmarido para 'ablandarlo emocionalmente'. Todo apunta a que está asesorada por un psicólogo".

Una de las cosas que más me está flipando del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard es que ella literalmente replica los looks de él al día siguiente. 🤡 pic.twitter.com/KelrXwjCnq — Isabel (@Fourty35) April 23, 2022