Britney Spears quiere hacer “justicia” y tomar acciones legales contra su familia: "Me avergonzaron"

La estrella de la música aseguró que no es suficiente el haber acabado con su tutela legal después de 13 años y buscará que "se haga justicia".

La estrella del pop Britney Spears anunció a través de sus redes sociales que buscará que se haga “justicia” con su familia, y en particular con su padre Jamie Spears , quien fue su tutor legal durante los últimos 13 años.

Los últimos años se conoció que la artista estadounidense había intentado ponerle fin a la tutela de su padre, sin embargo, los tribunales no la concedían y la vida de la cantante seguía dependiendo del hombre que se convirtió en un enemigo público de los seguidores de Britney, quienes comenzaron el movimiento “Free Britney”.

Si bien la artista tenía prohibido hablar en público, en los últimos meses, tras el término de la tutela de su padre en el segundo semestre de 2021, comenzó a referirse al tema de la tutela y lo “abusiva” que fue, según ella misma calificó en el juicio.

En su cuenta de Instagram, este domingo, la cantante de 40 años volvió a reflexionar sobre los últimos años de su vida.

"En un mundo donde está bien encerrar a tu hija y hacerla trabajar 7 días a la semana de 8:00 am a 6:00 pm sin días libres (…) Di todo cuando trabajé solo para ser literalmente tirada. Yo era nada más que una marioneta de mi familia", posteó.

"Me trataron de menos, me desmoralizaron y me avergonzaron. Nadie debería ser tratado como lo fui yo", agregó.

Además, enfatizó en que buscará que se haga justicia. "La razón por la que traigo esto a colación es porque el fin de la tutela es un gran logro, pero vamos, ¿¡eso es todo!? (…) Si alguna vez has estado en estado de shock durante 4 meses, amenazado por tu vida, también estarías molesto", expresó.

"Aún no he terminado. Quiero justicia y no pararé hasta que se haga algo con los que me perjudicaron. ¡Sí, me perjudicaron!", añadió.