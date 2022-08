Cami denuncia acoso y amenazas de muerte: "Nadie merece vivir así"

La cantante chilena afirmó que se tomarán acciones legales en contra de la persona que la acosa "hace meses".

Una de las artistas más reconocidas en Chile, Cami, utilizó sus redes sociales para denunciar una compleja situación que ha vivido este último tiempo. Se trata de una usuaria en Instagram que la acosa, amenaza y agrede verbalmente.

“Vengo a denunciar públicamente a una persona que está violentándome verbalmente por redes sociales hace meses. Poco sentido me hace la vida que predica llevar versus el vocabulario y las amenazas de muerte que me insiste en enviar. Creo importante denunciarla porque me hizo entender que iría a alguna de las fechas para hacerme daño”, comenzó señalando la cantante chilena.

De igual forma, Cami manifestó que "esto no queda solo acá, sino que mi equipo ya está al tanto y tomaremos acciones legales para solicitar una orden de alejamiento y todo lo que proceda al respecto para cuidar mi integridad y seguridad".

"Me parece escalofriante este tipo de personalidades, que venden un rol, un perfil y una estafa. Me parece peligroso que además tenga la impunidad para estar dando vueltas amenazando y violentando mental y emocionalmente a otras personas", agregó.

A través de sus stories en Instagram, Cami quiso dejar en evidencia los fuertes mensajes en su contra, los cuales emiten críticas a su cuerpo y carrera como artista.