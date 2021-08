Camila Cabello deslumbró con microbikini tras defenderse de las críticas por su cuerpo

La cantante continúa con su mensaje de aceptación y empoderamiento tras los mensajes de odio que ha recibido por estar "más voluptuosa".

Después de ser ampliamente criticada por, según algunos usuarios de internet, no cuidarse y estar excedida de peso, la cantante cubana-estadounidense Camila Cabello sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al publicar una fotografía donde aparece con un microbikini .

La intérprete de "Don't Go Yet" posó frente a un espejo, sin maquillaje y con el cabello mojado en un mini bikini negro con franjas de colores. La imagen ya tiene más de 4 millones de "me gusta" y fue celebrada por sus fanáticos y fanáticas.

De esta forma, la cantante continúa con su mensaje de aceptación y empoderamiento tras los mensajes de odio que recibió por estar "más voluptuosa", luego de que salieran a la luz unas fotos de ella haciendo deporte en la calle con ropa deportiva que mostraba su vientre.

De hecho, en esa oportunidad, Cabello usó su cuenta de TikTok como medio de descargo y compartió un contundente mensaje: "Estar en guerra con tu cuerpo ya es de la temporada pasada. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que necesito".

Y agregó: "Somos mujeres reales. Con curvas, celulitis, estrías y grasa. Y tenemos que abrazar eso".

La popularidad de sus publicaciones sobre el "body positive" la han convertido en una verdadera referente de la auto aceptación y el autoestima. Incluso en los comentarios de sus posteos, sus fans le han agradecido por ayudarlos a sentirse más seguros con su cuerpo.