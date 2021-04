Camilo Zicavo revela fecha estimativa de matrimonio con Denise Rosenthal: "Queremos algo íntimo"

El cantante de Moral Distraída reveló qué lo motivó a pedirle matrimonio a la artista nacional y cuándo estarían realizando su boda.

En conversación con Cristián de la Fuente en "Velvet al desayuno", transmitido en el live de Instagram de Revista Velvet, contó acerca del momento que están viviendo con Denise y dio una posible fecha para su matrimonio.

"Estamos contentos y enamorados, hace rato que yo venía pensando en que quería...", no alcanzó a terminar la frase cuando apareció Denise en el live y mostró emocionada su anillo de compromiso.

Y agregó: "Estamos proyectando de aquí a un año casarnos, tal vez un poco más. Porque queremos que vengan las familias. Yo tengo familia en Uruguay y en Cuba, no podemos hacerlo con poca anticipación. Hay que darle un tiempo para que estén todos vacunados. Pero vamos a hacer algo íntimo con la familia".

Además, desclasificó lo que le hizo creer a Denise para que ella no sospechara de la pedida de matrimonio, "ya me venía preguntando hace un rato si yo le iba a pedir matrimonio y yo le decía que no, que no era necesario, que sólo hiciéramos un acuerdo de vida en pareja. Tenía convencida a Denise de que no me quería casar".

Consultado sobre qué lo motivo a pedirle matrimonio después de más de 4 años de relación, reveló una llamativa anécdota sobre el origen de la petición conyugal.

"Vivíamos en Ñuñoa y fui a comprar a un negocio de la esquina. La señora que vende en el negocio me dice 'ay, el otro día vino su...' y ella se complicó. No sabía si decirme su novia, su señora. Y yo le dije 'mi pareja'. Yo me quedé como 'quiero decirle mi señora'. Lo que yo quería que ella dijera era 'mi señora'. Y ahí me dije 'voy a pedirle matrimonio si estamos hace rato que puro queremos'", reveló Zicavo.