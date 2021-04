Denise Rosenthal promociona su nueva canción con una fotografía que Instagram no podrá censurar

La artista chilena lanzará "Dementes" junto a la española Lola Índigo, con quien colaboró para el tema "Santería" que también incluía a Danna Paola.

Denise Rosenthal está promocionando su próxima canción con una fotografía que Instagram no podrá censurar.

La artista chilena lanzará "Dementes" junto a la española Lola Índigo este jueves, en una nueva colaboración con la cantante y bailarina española con la que ya comparte créditos en "Santería" —que también incluyó a la mexicana Danna Paola—.

La mujer de "Tiene sabor" publicó una imagen con uno de los looks que lucirá en el video del single, maquillada con una suerte de pecas, perlas en las orejas, ropa interior negra con transparencias y unas pezoneras también negras en forma de estrellas para tapar sus pechos.

"¡Es hoy, es hoy! ¡Ya está arriba el tráiler oficial!", escribió Rosenthal en su Instagram.

Hace algunos días, la cantautora había sufrido la censura de la red social después de que publicara un toples en la playa. Si bien cubría sus pechos con su cabello, Instagram 'le bajó' la fotografía por infringir las normas sobre "desnudos y actividad sexual".

La artista viralizó la advertencia que le realizó la plataforma y lanzó un furioso alegato.

"Amores, sí, tuve que ponerle esos brillitos, porque me bajaron la foto. Cosas que no se entienden, estamos en siglo 21, pero pues ni modo, ni siquiera se me veía nada. Y pues si se me vieran, tampoco tendría nada de malo. Liberen el pezón plz, desestructuren las mentes, no sé. Les amo", escribió.