La canción que vuelve a ser un hit 40 años después gracias a "Stranger Things 4"

La primera parte de esta cuarta temporada se estrenó el pasado 27 de mayo y la segunda, compuesta por tres episodios, serán liberados por Netflix el 1 de julio.

Casi tres años tuvieron que esperar los fanáticos y fanáticas de "Stranger Things" para descubrir qué pasó con Hopper y los profundos secretos que esconde Hawkings.

Tras el estreno de su cuarta temporada el pasado 27 de mayo, la serie ha permanecido como lo más visto de la plataforma, incluso, lleva más de una semana en el número del listado de "las 10 series más populares en Chile hoy".

Su éxito ha sido rotundo, pero lo que también ha sido todo un suceso es una particular canción que regresó a la lista de éxitos gracias a una emocionante escena de esta temporada.

El tema que la popular serie ha viralizado casi 40 años después de que fuese un éxito es la mítica 'Running Up That Hill', de Kate Bush.

'Running Up That Hill' fue el primer sencillo de 'Hounds of Love', quinto álbum de estudio de la cantante y compositora británica. Lanzado el 5 de agosto de 1985 en Reino Unido, es considerada la canción más popular de la artista en los años '80, logrando escalar hasta el tercer puesto en los charts del Reino Unido y entrando en el Top 30 en Estados Unidos.

Ahora, 37 años después de ese suceso, y gracias a 'Stranger Things', el tema ha logrado ubicarse en el primer puesto de descargas en iTunes. Además, superó los 120 millones de reproducciones en Spotify, y en YouTube, donde el clip original de la canción acumula más de 50 millones de vistas, el canal oficial de Bush.

A través de redes sociales, la cantante se pronunció sobre esta inesperada fama, la cual pudo saborar hace 40 años. "Puede que hayas oído que la primera parte de la fantástica y apasionante nueva serie de 'Stranger Things' se ha estrenado recientemente en Netflix. En ella aparece la canción 'Running Up That Hill', que está cobrando una nueva vida gracias a los jóvenes fans que adoran la serie, ¡a mí también me encanta!", dijo.

Y agregó: "Por ello, 'Running Up That Hill' está en las listas de éxitos de todo el mundo y ha entrado en la lista del Reino Unido en el número 8. Es muy emocionante, muchas gracias a todos los que han apoyado la canción. Espero con impaciencia el resto de la serie en julio".

ADVERTENCIA: SI NO HAS VISTO LA SERIE, NO SIGAS LEYENDO LA NOTA

En la serie, la canción se vuelve imprescindible cuando gracias a Nancy (Natalia Dyer) y Robyn (Maya Ray Thurman-Hawke), la banda descubrió que la forma de evadir los ataques del temible Vecna era escuchando una canción que fuera importante para la persona agredida por este monstruo.

Es por eso que gracias al tema de Bush, logran rescatara Max y a partir de ese momento, se convirtió en un verdadero himno de esta entrega.

Cabe mencionar que los tres últimos episodios de esta segunda parte serán liberados por Netflix el 1 de julio . La fecha de este segundo volumen coincide con un fin de semana festivo en Estados Unidos, lo que aumenta la posibilidad que espectadores de ese país vean de una sola vez los episodios.

La última tanda tendrá una duración grupal de más de 3 horas, dijo Netflix. El episodio número ocho durará 1 hora y 25 minutos y el último episodio de la temporada casi dos horas y media.