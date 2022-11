¿Se va a casar? Carmen Gloria Arroyo responde a un posible matrimonio con Bernardo Borgeat

La abogada se sinceró sobre su relación con el ex chico reality Bernardo Borgeat en "Juego Textual", con quien lleva varios años.

La noche de este martes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, Carmen Gloria Arroyo, más conocida como "La Jueza", fue entrevistada a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

La abogada mantiene una relación hace bastantes años con el ex chico reality Bernardo Borgeat, y aprovechó esta instancia para contestar una de las preguntas que más le han hecho durante este tiempo: ¿Se casará con él?

"No sé, a mí no me han pedido nada . Para mí no es tema. Yo digo que a veces las mujeres nos casamos por el sueño de tener la ceremonia y todo lo demás, ya lo hice. No me interesa", contestó.

"Por la seguridad de nuestros hijos, a esta altura de la vida ya hijos no voy a tener. Por la seguridad de la pareja, no, ningún papel firmando te asegura que te quieran y vivan contigo", indicó.

"Por eso yo digo, a mí no me molesta. Si para Bernardo fuera importante, no tengo ningún prejuicio, ni negación, ni nada. Pero no lo necesito", afirmó.

Tras ser consultada sobre si alguna vez han hablado sobre casarse, Carmen Gloria Arroyo manifestó que "no, hemos dicho frases así como: 'si algún día nos casamos, ¿qué hacemos? Un asado gigante'".

Finalmente, la abogada reveló que la ceremonia ideal sería con "un grupo muy chiquitito. Mis amigos de la vida, mis amigos de siempre. Me gustaría en mi casa, en un asado, una cosa simple, relajada, íntimo".