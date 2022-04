Cata Palacios criticó al jurado tras salir de "Aquí se baila": "Está claro que quieren que me vaya"

La comunicadora apareció hacia el final del programa para informar su retiro del espacio de baile por una lesión en su pie izquierdo.

La noche del lunes se emitió un nuevo capítulo de la segunda temporada de "Aquí se baila", estelar conducido por Sergio Lagos donde famosos y bailarines profesionales compiten por ser el mejor de la competencia.

Para tristeza de muchos, durante la emisión, dos participantes dijeron adiós a la competencia, uno fue Bruno Zaretti, quien resultó eliminado por el jurado, pero también otra participante tuvo que dejar el espacio.

Hacia el final del progtama, apareció Catalina Palacios , quien informó su retiro del programa por una lesión en su pie izquierdo.

"Aunque no lo crean, sí tenía ganas de continuar, pero el destino me jugó una mala pasada. Me enterré un clavo en un ensayo y me corté, porque al sentir que se enterró profundo, y en la reacción al tratar de sacar el pie rápido, me rajé", explicó.

Canal 13

Y añadió: "Estuve con el paramédico y me estoy cuidando. Así es la vida y estoy agradecida de la oportunidad. Todas estas emociones son humanas y una pasa por distintos vaivenes".

Fue en ese momento cuando Lagos le recordó a Palacios algunos dichos que emitió en el último capítulo, donde acusaba sentir que el jurado no la quería en el programa.

"Me quedo con una sensación interna, que no involucra a Diego (su bailarín). Es súper personal", dijo tras su presentación la semana pasada. "Esas ganas de pasarlo increíble, ese fuego, me lo apagaron con una zapatilla", detalló.

Y aseguró: "El jurado no dicen nada positivo. O sea, está claro que quieren que me vaya, porque me dejaron al final. Pero al menos que te digan: 'pucha, te esforzaste'", apuntó.

Instagram Lee También > "Galito hermoso": Caro Arregui mostró con dulce foto lo grande que está el hijo de Mayte Rodríguez

"Me pueden decir que no quieren que siga, pero por lo mismo me desinflan, siento que el jurado no quiere que siga", recalcó.

Respecto a sus dichos, la presidenta del jurado, Karen Connolly se mostró sorprendida por la opinión de la comunicadora. "Nosotros hicimos nuestra evaluación a la coreografía. En ningún momento deseamos que no siga. Hay una diferencia entre que demos nuestra evaluación de lo que veremos hoy y lo que veremos la siguiente vez. Tenemos que tener un poquito de paciencia, Cata", cerró Connolly.