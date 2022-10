Cecilia Bolocco contó dulce promesa que le hizo Pepo durante la boda: "Se me quebró la garganta"

La animadora de televisión hizo un 'en vivo' en Instagram, donde contó varios detalles del matrimonio.

Tras su matrimonio con José Patricio 'Pepo' Daire, Cecilia Bolocco reapareció en sus redes sociales para contar más detalles sobre ese gran día.

La conductora de televisión se casó el pasado sábado 8 de octubre tras seis años de relación. A la ceremonia y la fiesta asistieron su familia, amigos y varios rostros del espectáculo nacional.

Aún emocionada, Bolocco ha estado haciendo una serie de "en vivos" en Instagram para entregar detalles sobre la ceremonia y la fiesta, que tuvo lugar en la casa que ahora comparte con su esposo en Vitacura.

En el último live, que realizó la noche del pasado jueves, la ex Miss Universo reveló uno de los momentos que más la emocionó durante el enlace y tuvo que ver con una promesa que Pepo le hizo en la instancia de leer los votos.

"Yo me emocioné tanto, porque Pepito me dijo 'mi reinita, juro amarte, protegerte, cuidarte, hasta el último día de mi vida', y se me quebró aquí (la garganta), muy tierno mi amor", contó la animadora.

Y luego agregó sobre su esposo: "Él es un hombre amoroso, muy especial, muy inteligente. Es ese compañero que nunca tuve y que todavía me parece increíble que lo encontré".

Por otra parte, Cecilia contó una dolorosa situación que vivió su hijo Máximo durante esa jornada. En este sentido, reveló que su retoño terminó con heridas en los pies tras usar unos zapatos nuevos en toda la velada.

"Se puso calcetines cortos, como yo le dije… la embarré parece (…) El roce para allá y para acá", dijo Bolocco, mientras le ponía parches en los pies a su hijo. "Tienes que mantener aislada la herida", le señaló.

Y añadió: "No se sacó los zapatos en toda la noche. ¡¿Cómo aguantó?! Yo no sé cómo lo hiciste. Se hizo unas heridas bien feas".