Priscilla Vargas y José Luis Repenning debutaron en "Tu Día" respondiendo preguntas de la gente

"¿Ustedes están pololeando o no?", les preguntó una televidente a los conductores, quienes se tomaron con humor la consulta y aclararon qué tipo de relación tienen.

Faltaban 10 minutos para las 8 de la mañana cuando se dio inicio oficialmente al renovado "Tu día… juntos, comienza mejor", con el debut de Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

La mañana de este lunes la nueva dupla televisiva de Canal 13 se tomó las pantallas para liderar el espacio y darle la bievenida a todo el público entre bromas, risas y 'selfies' .

En medio de este debut, un bloque llamó particularmente la atención. En un momento varios televidentes de distintas partes de Chile aconsejaron en vivo a los nuevos animadores.

Fue ahí que Paola de Puente Alto les hizo una incómoda pregunta que tuvieron que responder sin filtro.

"¿Ustedes están pololeando o no?", les consultó la mujer que estaba desde el living de su casa. Entre risas nervios y sin decidir quien contestaba, Repe tomó la palabra: "Esa pregunta la respondí el otro día en 'Juego Textual' cuando me decían que Priscilla era mi amiga con ventaja", expresó, y luego añadió: "Somos grandes amigos".

A lo que Priscilla respondió: "Somos grandes amigos. Somos amigos, somos muy amigos, no hay nadie que pueda conocer mejor a Repe que yo".

Canal 13 - Priscilla Vargas y José Luis Repenning en 'Tu Día' Lee También > Saludos, bromas y 'selfies': Así fue el debut de Priscilla Vargas y José Luis Repenning en "Tu Día"

Pero eso no fue todo, ya que Paola continuó: "¿Entonces son amigos con ventaja?", pero rápidamente el animador arremetió: "No, no, tampoco".

"Se ve una linda química entre ustedes por eso hace pensar que podrían ser pareja, lo que no sería nada malo", afirmó la televidente.

"Yo le hice una propuesta a ella pero nunca me respondió, '¿Te acuerdas?' Yo le hice una propuesta que si nos encontrábamos viejos y estábamos solos, de repente que envejeciéramos juntos, esa pregunta se la hice a un mes y aún no me responde", declaró José Luis.

Pero Priscilla contestó: "Tendría que tener muy mala suerte como para no conocer a nadie más en mucho tiempo y llegar en 10 años más y decir, ‘ya, no encontré a nadie, vamos Repe", dijo en tono de broma.

"Con esos amigos, para qué quiero enemigos", remató Repening.