Cecilia Bolocco mostró su anillo de matrimonio y contó grave accidente que sufrió antes de la boda

La animadora de televisión se casó el pasado sábado tras seis años de relación con José Patricio 'Pepo' Daire.

A pocos días de haberse llevado a cabo su matrimonio con José Patricio 'Pepo' Daire, Cecilia Bolocco reapareció en sus redes sociales para agradecer el cariño de sus seguidores y mostrar su anillo de boda.

La conductora de televisión se casó el pasado sábado tras seis años de relación. A la ceremonia y la fiesta asistieron su familia, amigos y varios rostros del espectáculo nacional.

Por lo mismo, Bolocco quiso realizar un live en su cuenta de Instagram , ahora desde la casa que comparte con su nuevo marido, para contar detalles de lo que ocurrió esa mágica jornada para ella.

Para la ocasión, Cecilia comenzó mostrando su anillo de matrimonio y contó que la joya lleva por dentro una inscripción que dice 'Pepito', la que aún no había podido ver. "No la alcancé a leer porque llegó y (Pepo) me la puso, y hoy quise leerla, pero me dio cosa sacarme el anillo", declaró.

Junto con esto, la ex Miss Universo mencionó que no supó cómo se corrió la voz de que se iba a casar, sin embargo asumió que los medios iban a conocer cada detalle de la ceremonia, la que se vio casi afectada por el clima, ya que había pronóstico de lluvia para ese día.

"Tuvimos que poner una carpa, porque primero iba a llover torrencialmente justo el sábado (…) pero Dios es bueno y no me tocó lluvia, estuvo tan linda la ceremonia", reveló.

Por otra parte, Cecilia quiso agradecer todo el cariño y contó que recibió más de dos mil mensajes en redes sociales. "Gracias de corazón por todo el amor y buenos deseos que nos han enviado a mi amor @pepodaire y a mí por nuestro matrimonio!!!! ¡Tenemos tanto de qué hablar y ponernos al día!!!!", señaló.

Grave caída antes de la boda

Días de antes de su matrimonio, Cecilia Bolocco sufrió una fuerte caída, donde se golpeó la cabeza y se lastimó un brazo.

"Estuve en la clínica, me caí, me saqué la cresta, casi me pasa algo serio. Pero gracias a Dios no me pasó nada serio", comentó a sus seguidores en el live que hizo en Instagram.

"Solo me tuvieron que infiltrar mi bracito malo, porque tengo el manguito rotador y no lo podía mover. Y este brazo, que yo después les voy a decir qué crema me puse, ahí algo se ve, tenía un moretón. Bueno, este moretón era negro, morado y azul, porque me azoté contra el baño", relató.

Según relató, el accidente ocurrió en el baño y mientras se preparaba para grabar un spot publicitario para su nuevo perfume.