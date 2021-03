'Chascas' Valenzuela explica por qué no puede celebrar en Chile el éxito de "¿Quién mató a Sara?"

El creador y guionista de la serie más exitosa de Netflix dijo sentir "frustración" frente al problema legal que le provocaría viajar a su país junto a la hija que tiene con su esposo.

En todo un éxito se ha convertido "¿Quién mató a Sara?", serie creada por el chileno José Ignacio "Chascas" Valenzuela. La serie no solo se convirtió en el contenido más visto a nivel mundial en la plataforma de Netflix, sino que a solo horas de su estreno anunció su segunda temporada.

Un logro que el guionista radicado en EE.UU ha calificado como "un sueño", el que -sin embargo- no ha podido compartir con sus familiares en Chile. El motivo no es el Coronavirus, sino que un vacío legal en nuestro país respecto de los hijos de parejas del mismo sexo, tema por el que agrupaciones de la diversidad sexual han pedido avanzar y, hasta ahora, no han conseguido respuesta.

El "Chascas" detalló en su cuenta de Twitter que "me encantaría ir a Chile a celebrar con mi familia, pero no puedo: el Estado allá no reconoce que Leonora tiene dos papás y, por lo tanto, hay un vacío legal que puede convertirse en un grave problema a la hora de salir del país. Qué frustración".

El tema ha sido abordado por el guionista en otras oportunidades, donde ha detallado que “la legislación no reconoce ni homologa su certificado de nacimiento en donde se estipula que tiene dos papás, y no un papá y una mamá”. Esto, ha dicho, le complicaría no para ingresar a Chile, sino que para retornar a EE.UU con la menor que tuvo con su esposo, el puertorriqueño Anthony Ortega, a través de un proceso de maternidad subrogada.

"Por bien de muchos y muchas -y sobre todo de miles de niños y niñas- espero que el siglo 21 llegue pronto a mi país natal", expresó respecto de la falta de una legislación sobre derechos filiativos de parejas del mismo sexo.

El destacado escritor trabajó en Canal 13 por casi 15 años, destacándose su trabajo en las teleseries "Amor a Domicilio" (1995),"Papi Ricky"(2007) y la adaptación de "Lola"(2007).