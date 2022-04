Mientras en Chile esperamos: Salen a la venta las entradas para Daddy Yankee en Argentina

Fue el pasado 1 de abril cuando la propia esposa del cantante, Mireddys González, aclaró en redes sociales que la fecha probable para la venta en Chile sería el 20 de abril, aunque todavía no tenemos confirmación oficial.

La noticia que todos estaban esperando finalmente llegó cuando se confirmó el regreso de Daddy Yankee a Chile. Si bien esta es su gira de despedida y el concierto es el 29 de septiembre, las ansias por asistir aumentan día a día entre sus fanáticos (y los no tanto).

Lo que también aumenta, son los nervios por conocer el día de la venta de entradas en Chile y también el lugar donde se hará el espectáculo. Esto porque pasan las semanas y el show cada vez está más cerca.

Lo anterior se agudizó más en las últimas horas, luego de que este miércoles ya comenzaran a venderse de forma general en Argentina los tickets para el concierto del 'Big Boss' que se realizará el sábado 1 de octubre en el Estadio de Vélez Sarsfield.

¿Y cuándo es la venta de entradas de DY en Chile?

Si bien en un comienzo se divulgó que la venta de entradas en Chile sería este miércoles 20, lo cierto es que aún no hay nada confirmado.

Fue el pasado 1 de abril cuando la propia esposa del cantante, Mireddys González, planteó en redes sociales que la fecha probable sería el 20 de abril. "Todavía los boletos no están a la venta, no hay nadie autorizado para vender boletos en Chile. No se desesperen para no ser estafados por otras personas", indicó en esa oportunidad.

"Me dicen las personas que van a hacer el show allá que saldrán a la venta el 20 de abril, así que no caigan con personas que se aprovechan de su desesperación. Por favor, esperen", añadió.

AFP Lee También > Concierto de Daddy Yankee en Chile: Todo lo que se sabe sobre la venta de entradas

Con esta información saltaron las alertas, sin embargo, hasta el momento no hay fecha de pre venta, ni venta general, ni tampoco el recinto donde se llevará a cabo el concierto.

Cabe mencionar que dentro de los próximos días se dará inicio al proceso de venta de tickets en Guatemala, El Salvador y Colombia, lo que aún deja en vilo a nuestro país.

¡SOLD OUT LA PREVENTA DE @lemonapp_ar! 🍋💛



Poné la alarma que mañana es el día 😎



🎫 VENTA GENERAL DE ENTRADAS:



🗓️ Miércoles 20/4 - 12:00 ☀️

💳 Todas las tarjetas de todos los bancos



🚨 Habrá disponibilidad de entradas en TODOS los sectores#DYenArgentina 🇦🇷 #Legendaddy pic.twitter.com/RaTnxGMQ4O — Lauria Entertainment ✨ (@LauriaProd) April 19, 2022