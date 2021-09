"Chino" Ríos arremete de nuevo contra Jordi Castell: "No eres un tipo querido en este lindo país"

El ex tenista aseguró que el comentarista hirió a muchas personas, incluido a él, durante su tiempo trabajando en televisión.

El ex tenista Marcelo "Chino" Ríos volvió a atacar al fotógrafo y comentarista Jordi Castell.

Hace algunos días, el comentarista y fotógrafo publicó un emotivo mensaje en honor a su perro de raza Boyero de Berna, luego de que tuvo que darle la eutanasia porque tenía muchos tumores, tras lo que Ríos lo atacó.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista le volvió a escribir este domingo al fotógrafo: "Pastel lo único que te pido que dejes de hacerte la víctima cada vez que te atacan, ya que no eres un tipo querido en este lindo país y debes saber porqué", dijo.

El ex número 1 del mundo criticó al fotógrafo por su trabajo en la farándulta en televisión: "Heriste a muchas personas (me incluyo) cosa que en ese momento era muy divertido para ti ya que si no te morías de hambre, hoy en día eso se te acabó y estas pagando (sic)", sostuvo.

Para concluir, Ríos emplazó a Castell diciéndole "quizás la gente no pueda darse cuenta del daño que provocabas porque hay que vivirlo para entenderlo, la vida da vuelta y esta vez te tocó a ti".