Chiqui Aguayo se quebró al recordar repentina muerte de su padre: fue consolada por Sergio Lagos

La comediante en 'Juego textual' destacó la atención del personal de salud que acompañó a su padre en sus últimos días.

La noche de este lunes en un nuevo capítulo de 'Juego textual', conducido por Sergio Lagos, las ocho panelistas: Katty Kowaleczko, 'Tita' Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, 'Pepi' Velasco, 'Chiqui' Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, tuvieron de invitado al doctor y panelista del matinal 'Tu día', Sebastián Ugarte.

El profesional, habló sobre temas personales y también profesionales. En este sentido, en una de las secciones llamadas "Seamos Claro", Sergio preguntó al doctor por su época estudiantil y también qué pensaba de la medicina y sus colegas.

El invitado señaló que está bien ser duro en su profesión, pero "no debes perder el corazón de la medicina, debes conservar un corazón muy sensible y muy ardiente".

Tras esta respuesta, Chiqui contó que su padre murió el año pasado y que el tener un equipo médico que les permitió a sus hermanos entrar a despedirse de él, hizo una gran diferencia.

"El año pasado se murió mi papá en circunstancias, digamos, que dependían de un doctor, y cuando nos dijeron, porque el doctor fue muy humano, nos juntó a todos los hermanos en una salita, mi papá no se murió de Covid pero estaba en una UTI", comenzó diciendo la panelista.

"Él (médico) nos dijo si ustedes quieren, vayan a despedirse de su papá y eso hizo una gran diferencia en cómo se murió y a través de ti me gustaría darle las gracias a ese doctor que hizo que la muerte de mi padre fuera muy distinta a cómo podría haber sido en plena pandemia", expresó entre lágrimas.

En ese instante se sintió el apluso del público y Lagos se acercó a ella para contenerla.

Ugarte, quien estaba visiblemente emocionado le dijo: "Hay mucha gente buena, a veces nos quedamos con la gente que no lo es tanto, pero hay muchos médicos buenos, muchas enfermeras, muchos paramédicos buenos y por suerte a ti te tocó uno".

"Ahora que dices lo de la enferma, ese día nos despedimos, no sabíamos cuándo iba a morir. Nos fuimos a acostar y mi papá murió esa noche, nosotros no pesamos que iba a ser tan luego. Y me meto en mi Instagram, y una enfermera me escribió 'Yo le tomé la mano a tu papá anoche, antes que se muriera. No se murió solo, yo estuve tomando su mano'. En ese momento agradecí tanto ese gesto, no tenía por qué buscarme", recordó muy emocionada.

