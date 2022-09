¿Qué implica el trastorno?: Chlöe Grace Moretz confiesa haber sufrido dismorfia corporal tras meme

"Todos se burlaban de mi cuerpo (...) Hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, es algo muy difícil para mí de superar", reconoció la actriz.

La actriz Chloë Grace Moretz confesó haber desarrollado dismorfia corporal luego que utilizaran una foto suya para crear un meme en el que se le comparaba con un personaje de "Family Guy".

La persona que creó el meme usó una foto de la actriz en la que aparecía caminando con una polera y shorts negros, y alargaron sus piernas para hacer parecer que iniciaban por debajo de su busto.

Y, en otra partede la imagen, se mostró un personaje que apareció en el capítulo "Legs Go All The Way Up" o "Las piernas van todo el camino hacia arriba", en español, en la serie animada,

En diálogo con Hunger, comentó que "todos se burlaban de mi cuerpo y se lo mencioné a alguien y dijeron: 'Oh, cállate, es divertido'. Y solo recuerdo haber estar sentada allí y pensar... mi cuerpo se está usando como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre quién soy y se está publicando en todo Instagram".

"Hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, es algo muy difícil para mí de superar", complementó.

Sobre lo mismo, reconoció que desarrolló dismorfia corporal tras la amplia difusión del meme.

¿Qué es la dismorfia corporal?

La dismorfia coproral es una enfermedad mental en que las personas no pueden dejar de pensar en uno o más defectos percibidos, según recogió Mayo Clinic.

Lo anterior implica que las personas puedan sentirse avergonzados, intimidados y ansiosos a tal nivel que busquen evitar situaciones sociales.

AFP - Reina Isabel II Lee También > Difunden certificado de defunción de la reina Isabel II que revela causa y hora de su muerte

Esto también repercute en un enfoque intenso sobre la apariencia corporal y hasta recurrir a procedimientos cosméticos para tratar de "arreglar" el defecto percibido, lo cual puede significar una satisfacción temporal y reducción de angustia, pero puede implicar un regreso de la ansiedad.

Los tratamientos para tratarla pueden incluir terapia cognitivo-conductual y medicación.

Al ser consultada sobre cómo lidiaba con el trastorno, Chloë Grace Moretz reconoció que "fue genial porque me alejé de los fotógrafos y pude ser yo mismo y tener tantas experiencias que la gente no fotografiaba, pero al mismo tiempo me ponía muy ansiosa cuando me fotografiaban. Mi ritmo cardíaco aumentaba y me hiperventilaba".

De igual forma, reconoció que la pandemia la ayudó en parte a poder sobrellevar el trastorno, apuntando al uso de mascarillas y capucha y aseguró que "siempre he usado la interpretación como una forma de terapia (...) decir que estos últimos dos años han sido transformadores es un eufemismo, por decir lo menos. Soy una chica muy diferente de lo que era. Me siento como una mujer ahora".