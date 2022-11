Científicos preparan protocolo de comunicación y lenguaje en caso de contactar con extraterrestres

Se trata de un proyecto que busca preparar a la humanidad para responder de manera responsable ante la posible existencia de vida más allá de nuestro planeta. La idea contempla la creación de un idioma alienígena.

Hasta ahora, no se ha podido comprobar la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Pero, si se confirmara que esta existe, ¿Qué tan preparada está la humanidad para establecer una comunicación segura y responsable con extraterrestres?

De una manera similar a como ocurre en la película ciencia ficción "La Llegada" de 2016, un grupo internacional de científicos está trabajando en un protocolo de comunicación y lenguaje en caso de que se establezca contacto con extraterrestres, según detallan en un comunicado publicado recientemente por la Universidad de Saint Andrews, Escocia.

El momento es "ahora"

"La ciencia ficción está plagada de exploraciones sobre el impacto en la sociedad humana tras el descubrimiento e incluso el encuentro con vida o inteligencia en otros lugares", afirmó en el informe John Elliot, investigador y coordinador del Centro de Posdetección de colectivo Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI, por sus siglas en inglés).

"Pero tenemos que ir más allá de pensar en el impacto sobre la humanidad. Necesitamos coordinar nuestro conocimiento no solo para evaluar las pruebas, sino también para considerar la respuesta social humana, a medida que avanza nuestra comprensión y se comunica lo que sabemos y lo que no sabemos. Y el momento de hacerlo es ahora", agregó.

Un lenguaje extraterrestre

Uno de los mayores desafíos de este grupo de investigadores será la creación de un lenguaje básico para conseguir comunicarse con extraterrestres: "Explorar las señales de supuesto origen extraterrestre en busca de estructuras del lenguaje y atribuirles un significado es un proceso elaborado y que requiere mucho tiempo, durante el cual nuestros conocimientos avanzarán en muchos pasos a medida que aprendamos 'extraterrestre'", añadió Elliot.

En la actualidad, destaca la publicación, existen procedimientos y entidades establecidas para hacer frente a la amenaza que suponen los impactos de asteroides en la Tierra, pero no existen instituciones similares para contactar alienígenas.

"No podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados"

Los investigadores han creado, por primera vez, un lugar donde podrán coordinar el desarrollo de un marco de preparación. La idea es trabajar en temas como el "desciframiento de mensajes" o el análisis de datos hasta el desarrollo de " protocolos reguladores, legislación espacial y estrategias de impacto social ".

"¿Recibiremos alguna vez un mensaje de E.T.? No lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo va a ocurrir. Pero sí sabemos que no podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados -desde el punto de vista científico, social y político- para un acontecimiento que podría hacerse realidad tan pronto como mañana, y que no podemos permitirnos gestionar mal", concluyó Elliott.