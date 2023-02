"Estuvo cinco minutos inconsciente": Felipe Vidal y el dramático accidente de su hijo en una piscina

El periodista, Felipe Vidal, estuvo invitado al programa 'Juego textual'. En la instancia recordó que por un minuto lo perdió de vista y luego lo encontró flotando en el agua.

El pasado lunes en 'Juego textual', el animador Sergio Lagos, junto con Katty Kowaleczko, María Jimena Pereyra, 'Tita' Ureta, Begoña Basauri, 'Pepi' Velasco, 'Chiqui”' Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, conversaron con el periodista Felipe Vidal.

En la instancia, el comunicador se refirió a una serie de temas, sin embargo, uno que causó la sorpresa de las panelistas, fue cuando Vidal recordó el dramático accidente de su hijo en una piscina.

Al ser consultado por su mayor miedo, Felipe aseguró que fue el mencionado accidente que tuvo su hijo Crescente cuando tenía un año y medio.

"Estábamos en casa de sus abuelos, sobremesa del día domingo. Yo muy aprensivo (...) y pese a eso, se me perdió. Salgo a buscarlo, me imaginé el camino, voy por una pieza del fondo y veo a Crescente flotando de espaldas eso sí, con la cara hacia arriba", detalló sobre aquel momento.

Al encontrarse con esa escena, el periodista quedó en shock. "Cuando lo vi fue una 'pausa', como que no estaba pasando eso. Lo saqué y lo dejé en el pasto pensando que mi mujer, la Trini, que sabía primeros auxilios, iba a hacer algo, pero sólo pegó un grito gigante. Estaba inconsciente. Mi suegro despertó del grito y lo reanimó, empezó a llorar Crescente, lo envolvimos y partimos a la clínica", recordó.

Pese a la dramática situación, Vidal mencionó que todo finalmente quedó en un susto. "Lo dieron de alta al día siguiente. Estuvo 5 minutos inconsciente, nos decían que lo más probable era que tuviera secuelas. Yo cuando lo dejé me desplomé", reveló.

En este contexto, mencionó que las secuelas las tuvo él. "A mí me costó dos ofertas laborales esto, que no me arrepiento de nada. Porque yo tenía la necesidad permanente de ir a verlo, sólo mirarlo, por meses. Y eso que no le pasó nada, solo el impacto", concluyó.