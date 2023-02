Juan Falcón reveló que Katty Kowaleczko le prestó 36 millones de pesos para salir de una deuda

El actor comentó que la actriz Katty Kowaleczko lo ayudó con dinero para sacarlo de un gran apuro económico, cuando le debía a un banco 120 millones de pesos, esto debido a un mal negocio donde entregó cheques en blanco a un ex socio.

Este martes en “Juego textual”, las panelistas Katty Kowaleczko, María Jimena Pereyra, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, junto al animador Sergio Lagos, recibieron al actor cubano y ex bailarín de ballet, Juan Falcón.

Lo primero que contó el actor caribeño fue que una de las cosas extremas que realizó en Chile al comienzo de su estadía, fue beberse los “conchitos” de los tragos en el restaurant donde trabajaba de barman y garzón.

“Era pobre, pobre y me gusta el ron, entonces como no había plata en esos tiempos, los conchitos que dejaban los clientes, los guardaba y me los ponía”, confesó.

También detalló que llegó a Chile en abril del año 1990 con su primera esposa chilena y su hija Carla, de 3 años. Se fue quedando, a pesar de haberse separado de su mujer, porque si regresaba a Cuba no podría ver a su hija. Señaló, asimismo, que permaneció en Chile por su hija, porque era chiquitita y manifestó que los primeros años fueron difíciles en relación a conseguir trabajo.

"Era muy complicado, iba a los canales y hacía castings, de hecho, acá en Canal 13, estuve varias veces”, indicó.

Dentro de ese contexto, rememoró: “Oscarito Rodríguez (ex director de teleseries) donde quiera que esté, amigo mío, te mando un beso, porque él fue el primero que me dio pega… Yo hablaba muy como cubano en esa época, entonces en la televisión era muy difícil”.

El actor comentó que la actriz Katty Kowaleczko lo ayudó con dinero para sacarlo de un gran apuro económico, cuando le debía a un banco 120 millones de pesos, esto debido a un mal negocio donde entregó cheques en blanco a un ex socio.