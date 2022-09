Clash at the Castle: Cartelera, horario y dónde ver el PPV de la WWE en Europa

El evento principal de la jornada será el choque entre Drew McIntyre y Roman Reings por el campeonato universal indiscutido de la compañía.

Este sábado 3 de septiembre se realizará el evento más importante de la WWE en Europa en más de dos décadas: Clash at the Castle.

La compañía más grande de lucha libre volverá a pisar territorio europeo, específicamente Cardiff, en Gales, y espera vivir una jornada histórica con varios duelos que sacarán chispas entre los fanáticos.

AFP - Serena Williams Lee También > Michelle Obama, LeBron James y Tiger Woods felicitan a la "leyenda" Serena Wiliams

El "Pay per view" contará con algunas peleas muy esperadas para el mundo del wrestling, como el regreso del equipo de Rey Mysterio y Edge o el evento principal de la jornada: el "local" Drew McIntyre ante el campeón unificado Roman Reings.

Horario y dónde ver Clash at the Castle

Al ser un evento en el viejo continente, los horarios cambiaron con respecto a lo que acostumbra la compañía que hoy dirige Stephanie McMahon junto a Paul Levesque, más conocido como "Triple H".

Horario: 12 horas de Chile (kick-off) / 13 horas el evento

Dónde ver: WWE Network

Cartelera de Clash at the Castle

Edge y Rey Mysterio vs The Judgment Day (Finn Balor y Damien Priest)

Bianca Belair, Asuka y Alexa Bliss vs Bayley, Iyo Sky y Dakota Kai

Seth "Freakin'" Rollins vs Matt Riddle

Gunther (c) vs Sheamus / Campeonato Intercontinental de la WWE

Liv Morgan (c) vs Shayna Baszler / Campeonato femenino de Smackdown

Roman Reigns (c) vs Drew McIntyre / Campeonato universal indiscutido de WWE