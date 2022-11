Claudio Arredondo contó el sufrimiento de su madre al enterarse de la muerte de Víctor Jara

"Lo que vi con mi mamá cuando cuentan que murió Víctor Jara, el grito desgarrador de mi mamá fue muy fuerte, porque además mi mamá fue polola de Víctor Jara en la juventud", manifestó el actor en un nuevo episodio de "Todo por ti, con Cecilia Bolocco".

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de “Todo por ti, con Cecilia Bolocco” , programa de Canal 13 en el que famosos homenajean a sus madres o personas clave a lo largo de su vida.

Este episodio tuvo como invitados al actor Claudio Arredondo y su madre, la también actriz, Gabriela Medina.

El actor recordó junto a Cecilia Bolocco pasajes de su vida íntima y repasó su amplia carrera profesional.

Durante la conversación, el intérprete se refirió al dolor que sintió su mamá cuando se enteró del fallecimiento del cantante Víctor Jara en el Golpe Militar, quien fue su pololo durante su juventud.

Para comenzar, el actor contextualizó cómo fue esa época para él.

"Mi mamá me pide que la acompañe a hablar por teléfono. En esa época no habían teléfonos en todas las casas. El único teléfono disponible era uno público, que quedaba en Hernando de Magallanes con Apoquindo", indicó.

"Nosotros llamamos. A mi mamá le dicen que se quede en la casa, porque todo se va a suspender. Es muy grave lo que está pasando. Nos vamos de vuelta a la casa, y antes de cruzar Tomás Moro, llegan los militares", afirmó.

"Mi mamá se dio cuenta de que van a disparar. Me apretó la mano y me dice: 'no mires para atrás'. Caminamos y comenzaron a disparar. Yo sentía disparos. Llegué a la casa y me desmayé. Tenía 10 años", señaló.

"Yo dos veces he escuchado llorar a mi mamá de la manera de la manera de cuando tú ves una película y una actriz llora con gritos, tú dices que sobreactuó. Pero lo que vi con mi mamá cuando cuentan que murió Víctor Jara, el grito desgarrador de mi mamá fue muy fuerte, porque además mi mamá fue polola de Víctor Jara en la juventud", manifestó.

Más adelante, la misma actriz relató que conoció al cantante en 1950, cuando él llegó a vivir a su misma calle.

“Yo iba a cumplir 15, y él iba a cumplir 16. Éramos bien cabritos. Pololeamos muchos años hasta que él se fue al seminario”, narró, revelando que el cantautor incluso le escribió un cuaderno de poemas mientras estudiaba para ser sacerdote.

“Me da vergüenza decir que pololeé con él cuando han salido todas estas otras pololas de él”, confesó.

Sin embargo, reveló que le fue infiel a Víctor, precisamente con Manuel Berríos, padre de Claudio, cuando llegó a ser locutora en una radio.