"¡Usted está muy vivo!": Montse Ballarin reacciona al recuerdo de Gabriel Boric que la involucra

La noche del lunes, en el programa "Las caras de la Moneda" de Canal 13, Gabriel Boric relató cómo vivió una fallida declaración de amor que le hizo a la actriz Montserrat Ballarin.

En diálogo con Mario Kreutzberger, fue consultado sobre cuál fue la historia de su primer corazón roto. "¿Puedo contar una infidencia pública?", preguntó el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad.

"Esto debe haber sido el año 2001, yo creo, y yo estaba en esa época, en esos tiernos 14 o 15 años, perdidamente enamorado de una chiquilla que seguramente muchos de ustedes conocen", manifestó.

"Ella era dos años menor que yo, pero hoy día es actriz , se llama Montserrat Ballarin, y me acuerdo de que, fui a su casa un día de lluvia, como que decidí decirle, después de haber pensado y sufrido", contó Gabriel Boric.

Y siguió: "Yo era muy tímido y fui (…) y mojado entero. Me recibe en la mampara de la casa y yo le digo 'Monse, te tengo que confesar que estoy -no me acuerdo la palabra exacta- perdidamente enamorado de ti'".

"Y me responde, con su habitual dulzura, me mira a los ojos y me dice 'Ay Gabriel, qué tierno' y me da un abrazo, que es una sentencia de muerte para un joven enamorado", agregó entre risas.

Tras esta historia, la aludida decidió pronunciarse en sus redes sociales. Fue a través de Instagram que la actriz rápidamente reaccionó a lo relatado por Boric.

En sus stories, Ballarin reposteó el momento que compartió el diputado magallánico en su perfil de Instagram (donde además la etiquetó), para responderle.

"¡Pero candidato! La amistad JAMÁS será una sentencia de muerte y usted está muy vivo", escribió Montserrat.