Priscilla Vargas aclaró rumores sobre relación sentimental con José Luis Repenning

La animadora de "Aquí somos todos" conversó con Martín Cárcamo en el programa "De tú a tú", donde abordó temas personales como la estrecha amistad que tiene con el periodista.

La noche del domingo se emitió un nuevo capítulo del programa "De tú a tú" conducido por Martín Cárcamo. Allí conversó con la animadora Priscilla Vargas, periodista que en marzo de este año se integró al 13 para conducir "Aquí somos todos".

El primer encuentro comenzó en Canal 13, lugar de trabajo de ambos conductores, y donde Priscilla no sólo invitó a Martín a su casa, sino que lo llevó en moto , cosa que el animador aceptó después que Priscilla le asegurara que nunca se había caído en la moto.

Tras llegar a su casa, ambos se instalaron en el sillón e iniciaron una íntima y honesta conversación, donde abordaron tanto temas personales como profesionales.

Sobre su vida privada, la animadora contó temas familiares, su relación con sus padres, pero también se refirió a su vida amorosa. En este punto ahondó sobre su separación, decisión que dijo, tomó muy segura.

"Tengo muy lindos recuerdos de mi matrimonio y cuando empezaron a ir las cosas mal, yo no quería que eso empañara todo lo lindo que habíamos vivido y no quería que mis niñitas nos vieran pelear… yo no peleaba con mi ex marido", señaló.

La estrecha relación con José Luis Repenning

Por otra parte, también contó que actualmente no está enamorada, pero tampoco descartó rehacer su vida. En relación a esto, Martín le mostró un video del periodista de Mega, José Luis Repenning, quien reveló que se conocieron haciendo la práctica en un despacho de una noche de Año Nuevo, hace más de 20 años.

Sobre este tema Vargas desclasificó que son grandes amigos y fue un gran apoyo en lo profesional y laboral. "Cuando tú pasas por momentos difíciles, tú te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Hay amigos que yo dejé de ver, en el fondo tomaron partido y eso es súper doloroso…", declaró.

"En el caso de Repe, había vivido un proceso similar años antes y él fue un gran apoyo. Nosotros conversamos mucho, nos reímos mucho", afirmó la conductora.

"Somos amigos de chicos"

Priscilla Vargas no quiso eludir los rumores sobre una supusta relación amorosa con el periodista de Mega. En este sentido, fue clara en señalar que solo son amigos.

"A mí me da risa, echábamos la talla en prensa y los chiquillos en prensa nos molestaban, pero dentro de la broma, ellos saben que somos amigos de chicos, cuando teníamos 22 años, crecimos juntos", detalló la periodista.

"Nos da risa, pero, por otro lado, es complicado, porque yo tengo niñitas que son adolescentes que también pueden ver estas publicaciones o comentarios y si en un minuto yo estoy con alguien, me gustaría contárselos yo, no que se enteren por la prensa", recalcó.

Finalmente dijo que "estoy en una situación... Siento que no he salido al mundo, entonces yo no puedo descartar nada, porque me pasaría de pava. Con él tenemos una muy linda amistad".

