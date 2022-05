¡Con un gran musical! Así fue el estreno de "Starstruck", el nuevo estelar de Canal 13

Los equipos realizarán homenaje a distintos cantantes de talla internacional, como Raphael, Tina Turner, Chayanne, Shakira, Elvis Presley, Olivia Newton-John, Juan Gabriel e Isabel Pantoja, entre otros.

La noche de este lunes comenzó "Starstruck, de fanáticos a estrellas", el nuevo estelar de Canal 13. Se trata de un proyecto en donde tres desconocidos se unirán para realizar tributo a un gran artista por medio de musicales.

De esta forma, 16 equipos realizarán homenaje a distintos cantantes de talla internacional como Raphael, Tina Turner, Chayanne, Shakira, Elvis Presley, Olivia Newton-John, Juan Gabriel e Isabel Pantoja, entre otros.

Digno del estilo del programa, el animador y el elenco del jurado se tomaron el escenario y realizaron un musical de obertura para el programa interpretando el tema "The time of my life" de la película "Dirty Dancing".

Sergio Lagos, José Alfredo Fuentes, Andrea Tessa, Álvaro Escobar y Tonka Tomicic deslumbraron a todos los televidentes en sus casas por su gran interpretación.

A través de sus redes sociales, Tonka Tomicic mostró el proceso tras bambalina de los primeros capítulos de grabación del programa, donde se ve lo feliz que está con el proyecto.

Lo mismo realizó la jurado Andrea Tessa, quien a través de su Instagram publicó en parte del proceso que vive junto a los otros jurados en cada una de las grabaciones del programa.

A continuación, revisa las primeras impresiones de los participantes tras el estreno del programa: