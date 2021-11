"No se lo deseo a nadie": Constanza Piccoli contó que sufrió violento portonazo en Vitacura

El hecho ocurrió el pasado viernes en la noche pero no fue hasta el sábado que la actriz reveló lo sucedido en su cuenta de Instagram.

La actriz nacional Constanza Piccoli, conocida por participar en distintas teleseries, sobre todo en las series juveniles "BKN" y "Karkú", vivió un complejo momento el pasado fin de semana, tras ser víctima de un violento portonazo .

El hecho ocurrió la noche del viernes 5 de noviembre en la comuna de Vitacura, cuando la también cantante conducía su vehículo (un Mini Cooper gris) en compañía de su madre.

Los sucedido fue dado a conocer por la propia Piccoli en su cuenta de Instagram al día siguiente, donde pidió ayuda para encontrar el auto.

"A todos los que me han preguntado, les quiero agradecer por la preocupación. He recibido mucho amor en estas horas y eso me hace muy feliz", comenzó diciendo la joven.

Luego confirmó que ella y su madre se encuentran en buen estado. "Fue un susto, es algo que no se lo deseo a nadie. Es una sensación de miedo que no se las puedo describir. Estamos bien, lo material no importa, da lo mismo porque no nos pasó nada", expresó.

En relación a la búsqueda del automóvil, indicó que "hay que hacer miles de trámites en Carabineros, PDI, la Fiscalía, el seguro del auto. De hecho, el vehículo aún no lo encuentran, y puede que nunca lo hagan, como puede que sí", cerró.