Creador de "El Juego del Calamar" dice que no recibió bonos de Netflix por el éxito de la serie

"No soy tan rico, pero tengo suficiente", aseguró Hwang Dong-hyuk, en una reciente entrevista en que aseguró que la compañía le dio el dinero.

Una de las series más exitosas de este último tiempo es "El Juego del Calamar", producción que cuenta la historia de un grupo de personas endeudadas dispuestas a sacrificar su vida a cambio de dinero.

En este contexto, el creador de esta serie, Hwang Dong-hyuk, conversó con el medio The Guardian, asegurando que pese a los buenos número, no ha recibido una bonificación extra.

"No soy tan rico, pero tengo suficiente. Tengo suficiente para poner comida en la mesa", comenzó señalando el cineasta.

También descartó algún ingreso adicional en virtud del éxito de la serie: "No es como si Netflix me estuviera pagando una bonificación. Netflix me pagó de acuerdo con el contrato original".

Finalmente, Hwang Dong-hyuk, reveló que la idea de crear esta serie fue en un muy complejo momento económico de su familia en 2009.

"Estaba muy apurado económicamente porque mi madre se jubiló de la empresa para la que trabajaba. Había una película en la que estaba trabajando pero no conseguimos financiación. Así que no pude trabajar durante aproximadamente un año. Tuvimos que pedir préstamos: mi madre, yo y mi abuela", afirmó el creador de "El Juego del Calamar"..