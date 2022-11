Creadora de "The Walking Dead" avisa que final de la serie será polémico

Angela Kang indicó que se trataría de un término que dejará bastante para jugar con la imaginación.

"The Walking Dead" está llegando a su fin. La serie sobre zombies no cuenta con el mismo impacto de temporadas pasadas, pero aún así ha sido uno de los éxitos más grandes en la historia de ese tipo de producciones.

En entrevista con Entertainment Weekly, su creadora Angela Kang, afirmó que el final de la serie podría ser polémico ya que "no todos estarán satisfechos".

AFP - Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger Lee También > Sylvester Stallone revela que no soportaba a Arnold Schwarzenegger en los '80

En la conversación, Kang señaló que tendrá algo bastante similar a los cómics homónimos de Robert Kirkman, es decir, un final "abierto" ya que esta es "una historia de zombis que nunca termina".

Destacó también que habrá "una puerta abierta" que podremos utilizar para jugar "con nuestra imaginación".

Angela aseguró que "es posible que no todos estén satisfechos" con el final de algunos de los personajes más importantes de "The Walking Dead". Sin embargo, agregó que para eso están los futuros Spin-Offs aunque "no todas empezarán por donde la gente cree que lo harán".