Cris MJ sorprende con nueva colaboración junto a Gotay, “Yo no me olvido”

El joven artista nacional es uno de los más escuchados en las plataformas digitales y se encuentra expandiendo su carrera internacionalmente.

Una buena noticia llega para los fanáticos de la música urbana: Cris MJ acaba de estrenar el video de su nuevo hit, “Yo no me olvido” junto a Gotay.

“Gotay me envió esta canción para grabarla juntos y me encantó, es una canción romántica que habla de una mujer a la que no olvidamos y de un encuentro prohibido. Espero que la bailen y disfruten mucho”, sostuvo el artista.

El lanzamiento de su nuevo proyecto se da en plena internacionalización de su carrera.

Cris MJ tienesólo un año de carrera y se ha convertido en uno de los chilenos más escuchado en Spotify.

Su mayor éxito del viral latino es “Una noche en Medellín” , canción que hace unas semanas estuvo en la polémica tras el fallido remix y colaboración con Karol G.