"Necesito ser visto": Cristián de la Fuente revela por qué se convirtió en actor

"Necesito la validación del resto, que no tuve cuando chico", dijo el actor chileno, quien también abordó el cómo ha sobrellevado la pandemia de coronavirus.

Cristián de la Fuente reveló los motivos y hechos de su infancia que lo impulsaron a convertirse en actor.

Canal 13 Lee También > Cristián de la Fuente reveló que su casa en Vichuquén se la debe a Felipe Camiroaga

"Soy actor, porque necesito ser visto (...) tengo que ser bueno en las cosas que hago, porque necesito la validación del resto, que no tuve cuando chico ", dijo de la Fuente.

"Todo tiene que estar ordenado, porque mi infancia fue muy desordenada y es la única forma que tengo de sentir las cosas bajo control", reconoció.

En diálogo con Velvet, Cristián de la Fuente analizó su relación con su hija "somos el resultado del pasado. Trato de ser mejor papá que mis papás y la Angélica ha sido fundamental en esto y en simplificarme la vida. Ya juzgaré a mis papás. Aún no llego a ese punto. Algún día lo haré".

Y sobre cómo ha sobrellevado el encierro en su casa en Vichuquén, debido a la pandemia de coronavirus en Chile, admitió que se siente cómodo y tranquilo.