La lapidaria crítica de Fran García-Huidobro a Vivi Rodrigues en 'Aquí se baila': "Me pareció fome"

Vivi y Matías bailaron bailaron “Girl like me” de Black Eyed Peas y Shakira, y se enfrentaron a duelo con Felipe Ríos y su bailarina Paloma Schneider.

La noche del lunes se emitió el cuarto capítulo del nuevo estelar de danza de Canal 13, “Aquí se baila... talento por sobre la fama”. En éste, al iniciar la segunda semana de competencia, se escogieron a los 4 primeros participantes en quedar nominados para participar en el capítulo de eliminación del miércoles, para jugársela por su permanencia en el programa.

Al iniciar el programa, y tras presentar nuevamente al jurado compuesto por Francisca García-Huidobro, Karen Connolly y Neilas Katinas, Sergio consultó las impresiones iniciales del jurado para esta segunda semana, a lo que Connolly dijo “no quiero ver lifts que no resulten”. Por su parte, Fran dijo que esperaba que esta semana se llevara a cabo “sin lloriqueo” de parte de los participantes.

De inmediato se iniciaron los duelos con la brasileña Vivi Rodrigues y su bailarín Matías Falcón bajando al escenario. Consultada por Sergio, la ex Porto Seguro dijo que la participante con la que no le gustaría enfrentarse era Blanquita Nieves. Acto seguido, sacó de la pecera el nombre de su contendiente, y resultó ser Felipe Ríos y su bailarina Paloma Schneider.

En el duelo, Vivi y Matías bailaron “Girl like me” de Black Eyed Peas y Shakira. Posteriormente, Felipe y Paloma, con caracterización circense, bailaron el tema “Sparkling diamonds” de la película “Moulin Rouge”.

A la hora de las evaluaciones, el jurado no fue muy amable, sobte todo con Vivi. En el caso de Karen dijo que esperaba más de ella y calificó su performance de “suave”, mientras que Fran concordó con la Presidenta del jurado, y calificó a Vivi de “fome”.

“Cuando dije lo del llanterío, me refiero a esto y no es Vivi, sino usted como animador. En el caso de la señorita Rodrigues, no es ella, es usted el que entra llorando, la falta de ensayo, etc. La maestra dijo que fue una presentación suave, pero yo digo fome, me pareció una coreografía fome para lo que puede dar Vivi y Matías”.

Además, agregó que hubo una falta de agilidad en la subida y bajada de los lift. "Es la misma coreografía que hace Shakira, con más dinero, pero ustedes son mejores”, concluyó.

Al final, los tres jueces votaron unánimemente por Felipe como ganador, con lo que Vivi y Matías nuevamente pasaron a la zona de eliminación del miércoles. Los otros tres participantes que pasaron a esta misma zona fueron, Francesca Cigna (Blanquita Nieves), Gustavo Becerra y Valentina Roth.