El criticado mensaje de Matías Assler a Juanita Ringeling tras el 8M: tuvo que "corregirlo"

El actor además compartió una foto de Ringeling para saludarla, sin embargo sus seguidores le recalcaron que el 8M no era un día para felicitaciones.

Matías Assler fue duramente criticado en redes sociales por un mensaje que le dedicó a su pareja, Juanita Ringeling, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El galán televisivo utilizó su cuenta de Instagram (donde tiene casi 500 mil seguidores) para felicitarla y además compartió una fotografía donde aparecía la actriz en primer plano.

"Feliz día a todas las mujeres, en especial a esta. Muchas gracias por aguantar en tiempos difíciles y por criar a nuestro precioso hijo. Cuiden a las suyas y respetemos lo que muchas veces no nos enseñaron o no aprendimos. Cambiemos nuestra forma de pensar y arriba el power (poder) femenino", escribió el actor.

Pocos minutos pasaron para que en la parte de los comentarios se llenara de críticas por sus palabras, ya que el 08 de marzo no era un día de felicitaciones, sino que se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad.

"Amiga date cuenta", "Pucha no entendió ná", "En tu relato se ven muchas cosas que desde ahí mismos deben cambiar" y "No sé cuál de todas sus frases es peor", fueron algunas de las reacciones que generó su posteo.

Tras la polémica que se generó, Assler decidió corregir el texto para frenar todo el revuelo que causaron sus palabras.

"Corrijo: Ayer fue el día de la mujer aprovecho de agradecer en especial a esta guapa. Muchas gracias por aguantar en tiempos difíciles (pandemia, Construcción, embarazo) y por criar juntos a nuestro precioso hijo. Cuiden a las mujeres que los acompañan (sus parejas, mamás, hermanas, compañeras) y respetemos lo que muchas veces no nos enseñaron o no aprendimos", fueron las nuevas palabras del actor.

Pero el tema no quedó ahí, ya que la propia Juanita salió a defender a su pareja. "Gracias @matiasassler !!! Si bien esta fecha conmemora un hecho trágico; en la actualidad es un día de reflexión; de reformulación y si; perfectamente un día de agradecimiento!!", comenzó diciendo.

Y agregó: "Me encanta que lo expongas y que formules que TODES estamos en un trabajo de aprendizaje y de reformulación de nuestro pensar! A los criticones les digo con mucho cariño; la moralina y semántica extrema no nos ayuda como sociedad ni tampoco al empoderamiento femenino! Y sí, todes cuiden a sus mujeres! A sus amigas, mamás, hermanas, pololas, hijas, abuelas, compañeras de trabajo y un largo etc".