Daddy Yankee se despidió con emotivo post y reconoció que le pidieron hacer 7 shows en Chile

El puertorriqueño compartió un video recordando diferentes momentos de sus presentaciones en Chile para despedirse del país.

Este martes el cantante puertorriqueño Ramón Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, compartió un emotivo video donde recordó su paso por Chile, donde se presentó en tres jornadas consecutivas en el Estadio Nacional.

En un video, que ya acumula más de 205 mil "me gusta", el artista aparece dirigiéndose directamente a sus fanáticos y fanáticas nacionales. "Chile. Mucha historia ahí. Demasiado. Es un país que amo mucho, es muy especial", comenzó diciendo.

En el registro además se muestran diferentes imágenes del concierto , así como también la estatua que se realizó en su honor y otras tomas de los incidentes ocurridos afuera del recinto ñuñoíno.

"Muchas gracias a mi gente de Chile. Fueron tres noches increíbles con demasiada energía", continúa diciendo.

Luego, en el texto que compartió junto al clip, el regguetonero reconoció que se le había pedido realizar al menos siete shows en nuestro país, pero por temas de itinerario del recinto nuñoíno, no se pudo.

"Hubiese querido poder hacer al menos 7 fechas más, según me solicitaron los promotores, para que todos ustedes, quienes siempre me han dado tanto amor, pudieran disfrutar del show. Lamentablemente no habían fechas disponibles en el estadio que cayeran dentro del itinerario ya establecido", declaró.

Y agregó: "De todos ustedes me llevo el mejor de los recuerdos, y el amor que año tras año me dieron, ¡¡ese amor es recíproco!!".

Finalmente, Daddy Yankee aseguró que "volveré a Chile, de eso estoy súper seguro, pues tienen una tierra hermosa, a la que por trabajo casi no pude conocer, pero que en mi próximo viaje lo haré como su amigo Raymond Ayala".