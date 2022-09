El difícil momento de Daniel "Huevo" Fuenzalida: "Nada me botara, a seguir dando lo mejor de mi"

"A seguir dando lo mejor de mi iluminando mi camino y el de los demás”, agregó el animador.

El animador Daniel Fuenzalida reveló mediante sus redes sociales que está atravesando un difícil momento familiar , pero aseguró que “nada lo botará”.

A través de su cuenta de Instagram el “Huevo” Fuenzalida escribió una publicación relatando las dificultades que ha pasado durante la última semana.

“La última semana no ha sido fácil, menos estos últimos días, mi papá un poco delicado de salud pero nada de lo que no podamos salir una vez más y vencer!”, informó. El animador de “Me Late” no detalló el problema de salud de padre, pero publicó fotos afuera de un recinto asistencial.

Facebook Anto Sambran Lee También > "Cuídenlo, soy de la calle y no tengo nada”: Hallan a un bebé abandonado en una bolsa en Argentina

En este sentido, agregó: “ Nada me botara , a seguir dando lo mejor de mi iluminando mi camino y el de los demás”.

Para concluir agradeció el apoyo que ha recibido en este duro momento: “Gracias por todas las muestras de cariño, a mi familia, amigos, compañeros de canal y radio, de contradicción , y todo el público ese inmenso pero inmenso cariño, se pasaron!”.