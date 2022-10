Daniel Fuenzalida recordó polémico accidente de tránsito con Chino Ríos: "Me quisieron culpar a mí"

El exconductor de 'Me Late' relató el hecho que sucedió en 2003 cuando iba en un auto junto al extenista y al hermano de Nicolás Massú, Jorge Massú.

La noche de este martes en una nueva emisión del programa de Canal, "Juego textual", el invitado fue el conductor de televisión Daniel 'Huevo' Fuenzalida.

En el espacio, se refirió a una serie de temas como su adicción al alcohol y la cocaína , el bullying del que fue víctima, el fin del su programa 'Me Late', y también su antigua amistad con Marcelo 'Chino' Ríos.

Y sobre este tema ahondó en la sección final del programa, la que estuvo a cargo de Tita Ureta. Ahí se le hizo varias preguntas rápidas con respuestas cortas.

Cuando se le consultó por su relación con el extenista, Fuenzalida aclaró que no aceptaría ninguna llamada de él. Acto seguido, Begoña Basauri le preguntó si era verdad que una vez terminó detenido por culpa del 'Chino'.

"Lo que pasa es que hay un mito ahí porque en el año 2003 choqué un auto donde iba con Marcelo Ríos y con el hermano de Nicolás Massú, con Jorge, que hasta el día de hoy somos amigos", comenzó contando.

Y continuó: "Yo estaba con mucho alcohol en el cuerpo, no me acuerdo bien lo que pasó, para ser sincero, yo tengo una noción de haber chocado a las 12 del día en Avenida del Mar con cuatro esquinas [La Serena]".

"Me acuerdo que arrancamos, me acuerdo que nos persiguieron pero no me acuerdo si iba manejando, pero lo que sí me acuerdo es que me sacan del auto desde el volante y hasta ahí yo salgo del auto, veo que a una patrulla ingresan a Marcelo Ríos, a Jorge también, yo a otra patrulla y soy detenido y se me culpa por manejar en estado de ebriedad", explicó Daniel.

Luego, el 'Huevo' mencionó que unas semanas después, cuando iba a firmar al tribunal en La Serena por el delito, un colectivero lo abordó.

"Me tocó en ese minuto firmar cada 15 días en La Serena, y como a la tercera visita -yo firmaba los días sábados en la mañana- me bajé del bus y a eso de las 6:30 de la mañana yo estoy caminando cerca del tribunal y había un paradero de colectivo y se me acerca un colectivero y me dice 'Huevito venga, yo vi su choque, usted no iba manejando, a usted se lo cagaron', pero yo ya estaba metido obviamente, yo estaba asumido con el problema", relató.

Finalmente, declaró que hasta la fecha no tiene claro lo que sucedió porque justo en esa época se llevaba a cabo un torneo de exhibición de Marcelo Ríos.

"El 'Chino' y creo que Fernando [González] y Nicolás [Massú], esa noche viajaban a Ecuador a jugar Copa Davis, entonces todos entenderán que a lo mejor había un compromiso mayor y me quisieron culpar a mí de todo", concluyó.

