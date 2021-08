¿Más que amigos?: David Schwimmer responde a rumores de una relación con Jennifer Aniston

Los actores explicaron en el reencuentro de la serie (en mayo pasado), que en la primera temporada se enamoraron de verdad.

En las últimas horas, varios medios internacionales han reportado un supuesto romance entre dos de los actores de la icónica serie "Friends". Se trata de David Schwimmer (Ross), y Jennifer Aniston (Rachel), cuya relación habría traspasado la pantalla, por segunda vez.

Tal como ellos mismos explicaron en el reencuentro de la serie, en la primera temporada se enamoraron, pero debido a que ambos estaban en una relación en la vida real tuvieron que canalizar sus sentimientos en sus respectivos personajes.

"La primera temporada, estaba muy enamorado de Jen", dijo David durante la reunión de Friends. "En algún momento los dos estábamos locos el uno por el otro, pero era como si dos barcos pasaran [en la noche], porque uno de nosotros siempre estaba en una relación", declaró.

Pero, según se ha comunicado, fue ese mismo especial emitido por HBO el que propició un acercamiento entre los protagonistas, al menos así lo detalló la revista Closer, que indicó que ambos comenzaron a enviarse mensajes de texto inmediatamente después de la filmación y, que David voló el mes pasado desde su casa en Nueva York para ver a Jennifer en Los Ángeles.

Warner Bross Lee También > "Gunther" de Friends revela que tiene cáncer en etapa 4

"Han pasado tiempo en casa de Jen, donde ella prepara cenas por las noches. Han disfrutado juntos, charlando y riendo. También fueron vistos bebiendo vino, inmersos en una conversación, mientras caminaban por uno de los viñedos favoritos de Jen en Santa Bárbara", se recoge en la revista.

Sin embargo, estes declaraciones contrastan con lo dicho por el propio Schwimmer, quien a través de su representante desmintió que él y Jennifer Aniston hayan estado "pasando tiempo" juntos.

"No hay verdad" en el rumor de que David y Jennifer Aniston podrían estar saliendo, dijo el representante a The Sun. Asimismo, comentó algo similar a The Independent: "No hay verdades en los rumores de un romance".