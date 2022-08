De qué se tratará "House of the Dragon" y qué tiene que ver con "Game of Thrones"

La serie se centrará en un acontecimiento infame de la historia de Poniente conocido como la Danza de los Dragones.

Muchos han dicho que "House of the Dragon" (La casa del dragón), precuela de "Game of Thrones" (GOT), podría convertirse en una de las series del año.

Tras discutir por tanto tiempo el final de GOT, parece una decisión acertada viajar 200 años atrás para conocer cómo comenzó todo en Poniente.

Y esto es lo que hará "House of the Dragon", mostrar el universo en el que se basó la serie original, pero 200 años antes de su trama, cuando gobernaba la dinastía Targaryen.

La serie, que tendrá 10 capítulos ya tiene fecha de estreno y se espera que sea un gran suceso, ya que su reparto también es de primer nivel. Entre los actores que destacan están Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen) y Olivia Cooke (Alicent Hightower).

¿De qué se trata "House of the Dragon"?

La producción basada en el libro "Fuego y Sangre" (Fire and blood en inglés) de George R.R. Martin está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de la famosa serie que cautivó a chicos y grandes.

La serie se centra en un acontecimiento infame de la historia de Poniente conocido como la Danza de los Dragones.

Se trata de una guerra civil que tuvo lugar entre los hermanos Aegon II y Rhaenyra por el trono tras la muerte de su padre, Viserys I. La guerra enfrentó a todo Poniente contra sí mismo, con otras casas como los Stark y los Lannister uniéndose a ambos bandos.

Muchos de los poderosos dragones de la Casa Targaryen perecieron y poco después se extinguirían… hasta que Daenerys Targaryen incubó tres huevos cientos de años después.

Fue en febrero pasado que George R. R. Martin informó que ya había concluido el rodaje, meses más tarde de lo previsto por culpa de la pandemia.

La fase de postproducción, que ya lleva meses de trabajo adelantado, entró ahora en carrera contrarreloj para llegar a la fecha que anunció hace unos días HBO Max: el estreno mundial de "House of the Dragon" será el 21 de agosto .

Cabe mencionar que la serie original, "Game of Thrones", llegó a su fin hace tres años pero continúa ostentando el récord de ser la producción de ficción con mayor número de premios Emmy, con un total de 59.