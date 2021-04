"Estamos en el siglo 21": el alegato de Denise Rosenthal después de que Instagram censurara su foto

La plataforma de fotos y videos le bajó una de sus últimas publicaciones, un toples en la playa donde tapaba sus pechos con su cabello, por infringir las normas sobre "desnudos y actividad sexual".

Denise Rosenthal criticó a Instagram luego de que la plataforma de fotos y videos censurara una de sus últimas publicaciones.

Este jueves, la actriz y música chilena compartió en la red social una fotografía en toples en la playa. En ella tapaba sus pechos con su cabello. Aún así, recibió una notificación de que estaba infringiendo las normas sobre "desnudos y actividad sexual".

La publicación, incluso, había dejado divertidas respuestas, ya que, la mujer de "Tiene sabor" le había dejado un desafío a sus 3,4 millones de seguidores: que ellos completaran la frase que ella había propuesto.

Tras el altercado, Denise Rosenthal volvió a publicar la misma fotografía, pero tuvo que añadirle una pequeña edición, pese a que la original no mostraba nada que, al ojo humano, fuera en contra de las reglas de la comunidad.

"Amores, sí, tuve que ponerle esos brillitos, porque me bajaron la foto. Cosas que no se entienden, estamos en siglo 21, pero pues ni modo, ni siquiera se me veía nada. Y pues si se me vieran, tampoco tendría nada de malo. Liberen el pezón plz, desestructuren las mentes, no sé. Les amo", escribió la voz de "Cambio de piel" en la publicación.

Instagram

En un día, la foto superó los 356 'likes' en Instagram.