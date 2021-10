El desgarrador mensaje del esposo de Halyna Hutchins, directora que murió baleada por Alec Baldwin

El esposo de la directora de fotografía de la película "Rust" publicó imágenes en Instagram, donde aparecen ambos con su hijo, y en pocas palabras transmitió la terrible situación por la que están pasando.

La muerte accidental de la directora de fotografía de la película "Rust", Halyna Hutchins , a manos del reconocido actor Alec Baldwin durante el rodaje de la cinta el pasado jueves, conmocionó a todo Hollywood y remeció al mundo.

Según recogen varios medios estadounidenses citando una declaración jurada del director de la película sobre la tragedia, Joel Souza, él estaba de pie detrás de Hutchins cuando se disparó el arma. Además dijo que escuchó lo que "sonó como un látigo y luego un fuerte estallido".

Baldwin ha sido entrevistado por los detectives en Santa Fe y ha dicho que está cooperando plenamente con la investigación.

Mientras esto ocurre y se realizan diversas vigilias en honor a Hutchins, su esposo, Matthew Hutchins, escribió un desgarrador mensaje en Instagram: "¡Te extrañamos, Halyna!". El posteo fue acompañado con tres fotos, donde se puede ver a Matthew en una salida nocturna con su mujer y en otras con su hijo, Andros, de 9 años.

En los comentarios, mucha gente se volcó para brindarle su apoyo en este momento tan duro.

Hutchins ya se había comunicado con la prensa cuando mantuvo una breve conversación con The New York Post sobre lo ocurrido. "He hablado mucho con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho", declaró.

Matthew y Halyna llevaban 16 años de casados y estaban viviendo con su hijo en Santa Fe, lugar donde ocurrió el accidente.