Despiden a trabajador de Amazon que fue captado dejando salir a una mujer desde camioneta de reparto

Un repartidor de Amazon fue despedido luego de ser captado dejando salir a una mujer por la puerta de atrás de la furgoneta donde transportaba los productos.

El video, que se difundió hace unos días, levantó varias teorías sobre la presencia de la mujer en el interior de la parte posterior de la camioneta.

Sin embargo, TMZ confirmó que el sujeto perdió su trabajo tras la viralización del registro.

"Esto no refleja los altos estándares que tenemos para nuestros socios de servicio de entrega y sus conductores. Permitir que pasajeros no autorizados ingresen a los vehículos de entrega es una violación de la política de Amazon, y el conductor ya no entrega paquetes a clientes de Amazon", explicaron desde la empresa al citado medio.