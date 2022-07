La destapada foto con la que Beyoncé celebró el lanzamiento de su nuevo disco "Renaissance"

Este viernes la cantante estadounidense lanzó su nuevo disco en solitario que creó durante la pandemia. En esta oportunidad solo dio a conocer el primer acto de tres que forman el proyecto.

Tras seis años de espera desde su último disco, Beyoncé lanzó este viernes su nuevo disco llamado 'Renaissance', un trabajo que invita a cualquiera a bailar y a vivir sin preocupaciones.

Este primer álbum, que era muy esperado por su base de fanáticos y consta de 16 temas , forma parte de un proyecto de tres partes en el que ha trabajado en los últimos años.

Como una forma de celebrar el lanzamiento de este disco, la artista estadounidense compartió minutos antes de que la producción saliera a la luz, una osada imagen donde aparece con un vestido plateado que le tapa solo una parte de su pecho, específicamente el izquierdo, mientras que en la derecha solo pone su mano.

"Así que, el álbum se filtró y de hecho todos ustedes esperaron el lanzamiento oficial, para así disfrutarlo todos juntos. Nunca había visto algo así!", comenzó diciendo en la publicación junto a la foto.

"No puedo agradecerles lo suficiente por su amor y protección. Aprecio que hayan sacado a la luz a todos aquellos que querían filtrar mi disco anticipadamente. Significa todo para mí", continuó.

En este sentido, agradeció de corazón a sus fans por "su inquebrantable apoyo y por ser tan pacientes" y les pidió que se tomaran el tiempo necesario para disfrutar de la música.

"Voy a continuar dándoles mi todo y lo mejor de mí para traerles alegría", concluyó la cantante.

Cabe mencionar que Beyoncé, en estos últimos años no ha dejado de publicar material: En 2018 presentó un disco con su esposo Jay-Z bajo el pseudónimo The Carters; en 2019 estrenó el documental Homecoming sobre su actuación en Coachella y luego participó en The Gift, la ambiciosa banda sonora de The Lion King.