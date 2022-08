"Dímelo Moustache": Los productores chilenos detrás del hit "Marisola"

La canción interpretada por Cris MJ y STANDLY se ha posicionado en todos los rankings de las plataformas digitales.

La canción "Marisola" es todo un suceso. Lleva un mes en el top semanal de Spotify en Chile y sólo está por debajo de colaboraciones como "Quédate" de Quevedo y Bizarra.

"Marisola", es interpretada por STANDLY y Cris MJ y fue producida por Moustache y su amigo y colega Magicenelbeat, cuyo rol es desconocido pero fundamental en la creación musical.

Moustache - Nicolás López, productor de canción en tendencia "Marisola"

En conversación exclusiva con T13.cl, Moustache - quien actualmente trabaja como productor en "Rimas", la casa discográfica de Bad Bunny-, explicó el rol de los productores en los hits chilenos, además de contar la historia detrás de esta popular canción.

"'Marisola' nació también un día x. Nos llamaron que STANDLY estaba con Cris MJ en el estudio y querían hacer un tema con Magic y conmigo. Tipo siete de la tarde nos fuimos muy improvisadamente y en el estudio nació todo", comenzó señalando Nicolás López, apodado como "Moustache" por su particular bigote.

En este contexto, el joven relató que el hit se hizo pese a que ambos intérpretes, Cris MJ y STANDLY querían y tenían ideas distintas de cómo iba a sonar la canción.

"Eso es bien especial, porque esa canción tiene como un ritmo dentro del mismo beat. Tiene dos partes bien distintas. Eso fue porque la parte donde canta STANDLY a él le encantaba esa parte y a Cris no le gustaba mucho. O sea, no es que no le gustara, él quería hacer otra cosa, él quería hacer algo muy para disco y por eso elegimos esa parte donde entra él que es como más agresivo", revela Moustache.

A lo largo de su corta, pero exitosa carrera. Moustache ha conocido a grandes artistas de la industria. En Puerto Rico conoció Eladio Carrion: Allá comenzó su amistad con Paloma Mami y también vio por primera vez a la argentina Nicky Nicole. Y va por más.

Además de "Marisola", el joven colaboró con Magicenelbeat en la creación de "Me arrepentí", una canción interpretada por AK4:20, Pailita y Cris MJ que actualmente tiene millones de reproducciones.