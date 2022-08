Cómo se hacen los hits: El desconocido rol de los productores en el auge de la música urbana chilena

En medio del boom de "Marisola", que produjo junto a Magicenelbeat, el productor "Moustache" explica en qué consiste su tarea y detalla cómo funciona la naciente industria.

El género urbano se ha instalado con fuerza en las diversas plataformas musicales y cada vez hay más exponentes que salen desde Chile al mundo. El trap, el reggeatón y el dembow paracen tocar las realidades y el alma de los jóvenes.

En esta última década, diversos artistas chilenos han explotado con sus canciones. En la actualidad Pablo Chill-E, Paloma Mami, Pailita y Young Cister resuenan como los nombres de más peso, además de Marcianeke, STANDLY y Cris MJ, entre otros.

Pero más allá de los cantantes, ¿qué hay detrás de un hit?

En la elaboración de una canción exitosa, la figura de un productor musical cobra importancia, pero más aún en el género urbano. Este rol le corresponde a quien se hace cargo de todo el proyecto musical: Desde hacer la pista de base (la parte musical) hasta ver quien la interpretará y de qué forma.

"Aquí en Chile, todavía nos pasa que no están bien marcados los trabajos de los productores. Se ponen a hacer una pista y ya se creen productor", describe el joven chileno Moustache, quien actualmente trabaja como productor en "Rimas", la casa discográfica de Bad Bunny.

En conversación con T13.cl, el profesional indica que "cuando viajé a Estados Unidos aprendí todos esos rubros y aprendí que un productor musical, para que lo entienda la gente, no es solo el que hace la pista, la canción, sino que es el que dirige todo el proyecto. O sea, hay productores musicales que ni siquiera se meten al computador. Ellos dirigen todo. Es como un director de orquesta".

"El productor es el que está dirigiendo todo el proyecto desde atrás. Acá en Chile hay mucho beatmakers que son los que hacen la pista y ya. Entonces se confunden a veces. Dicen 'yo soy productor', pero no dirigen lo vocal, no dirigen la dirección musical, no aportan en lírica, nada. Entonces el trabajo de un productor es aportar en todo eso", detalla.

En relación a sus compañeros productores en Chile, para Moustache -que se crió en Chicureo y cogió ese nombre en alusión a su bigote- en el número 1 está Taiko, joven que trabajó con Balvin y realizó un tema con Bad Bunny para el disco "YHLQMDLG", LP que ganó un Grammy Latino como Álbum Latino de pop o urbano.

En cuanto a sus referentes en el rubro, Moustache dice que aprendió mucho escuchando las producciones de Luny Tunes, el dúo de origen dominicano que estuvo detrás de hits mundiales como "Gasolina", de Daddy Yankee.

"Cuando partí haciendo todo esto no había internet. Esto fue como en el 2006 y no había mucha información en internet de cómo hacer una pista, de cómo grabar a personas. Entonces tuve que aprender muy a la antigua, yo solo. Deduciendo todo y obviamente después con el pasar del tiempo se fue actualizando un poquito internet en YouTube ya había más información, ya habían productores, ya estaban los videos de los productores puertorriqueños. Entonces ahí fui agarrando como ese sabor, aprendiendo de ellos en realidad", afirma el joven que por estos días se encuentra liderando las plataformas digitales con "Marisola".

La canción "Marisola" es todo un suceso. Al momento de la publicación de este artículo lleva un mes en el top semanal de Spotify en Chile y sólo está por debajo de la colaboración "Quédate" de Quevedo y Bizarrap. "Marisola", es interpretada por STANDLY y Cris Mj, además de producida por Moustache y su amigo Magicenelbeat.

"'Marisola' nació también un día x. Nos llamaron que Standly estaba con Cris MJ en el estudio y querían hacer un tema con Magic y conmigo. Tipo siete de la tarde nos fuimos muy improvisadamente y en el estudio nació todo. Eso es bien especial, porque esa canción tiene como un ritmo dentro del mismo beat. Tiene dos partes bien distintas. Eso fue porque la parte donde canta Standly a él le encantaba esa parte y a Cris no le gustaba mucho. O sea, no es que no le gustara, él quería hacer otra cosa, él quería hacer algo muy para disco y por eso elegimos esa parte donde entra él que es como más agresivo", afirma Moustache.

Actualmente Moustache no tiene un estudio de música propio pues hace un tiempo su vida cambió con un desafío internacional.

A lo largo de su corta, pero exitosa carrera. Moustache ha conocido a grandes artistas de la industria. En Puerto Rico conoció Eladio Carrion: Allá comenzó su amistad con Paloma Mami y también vio por primera vez a la argentina Nicky Nicole.

Además de "Marisola", colaboró con Magicenelbeat en la creación de "Me arrepentí", una canción interpretada por AK4:20, Pailita y Cris MJ que casi se perdió entre sus archivos: "Eso nació en un estudio hace un año atrás o sea eso es muy viejo. Nosotros hicimos esa canción con AK4 acá en el estudio. Él dejó grabado su intro y su coro y eso quedó guardado ahí por meses. Hasta que un día Pailita me escribe por WhatsApp y me dice 'ya te envié las voces', y yo le dije, qué voces y me manda el audio y era el tema del AK4 y yo no sabía. Así, tres días antes de que la canción se lance en YouTube graban a Cris MJ. Ósea lo montaron tres días antes de que la canción saliera. La canción iba a ser solo con Pailita y Cris MJ se metió al final y así quedó", relata el productor.

Rimas

La vida de Moustache cambió hace un tiempo, cuando se reencontró con un antiguo amigo con el que hacía música. "Me habló al Instagram de la nada. Imagínate, ocho años sin hablarnos y me escribe al Instagram y me dice ven al estudio, cuándo nos vamos a juntar'. Mañana mismoy al otro día llega a mi estudio, grabamos una canción, le quedó gustando y me dice oye, viene Rimas a Chile, ¿porque no me acompañai?".

Rimas es un disquera independiente de alcance mundial, ya que su dueño es Noah, el mánager de Bad Bunny. una de las más importantes pues su dueño ques Noah Assad, el mánager de Bad Bunny.

"Me acuerdo que llegué con mi computador ese día y estaba Nicolás Jara ahí. Antes de terminar la sesión con mi amigo me dice 'oye cuánto me cobrai por hacerme un trabajito para que todos los instrumentos se escuchen bien y yo le dije, no nada, ósea, tenía tanto tiempo en ese momento que le dije mándamelo. Me lo mandó y al otro día se lo mandé listo y me dice 'me encantó tu trabajo, ¿puedes venir mañana al estudio?' Y estuve yendo a ese estudio por ocho meses sin que me pagarán ningún peso. Gastaba plata en comida, en pasajes, porque yo me compraba todo. Yo le decía a mi mamá que me estaban pagando obviamente".

Lo anterior, hasta que el gran día llegó: "Habían más productores. Estaba Magic y estábamos todos en la misma. Magic firmó y yo fui el último. Me llegó el contrato firmado. Ahí hicimos un viaje a Puerto Rico y ahí explotó todo", cuenta emocionado Moustache, quien sigue trabajando en crear hits desde Chile para el mundo.