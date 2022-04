Dino Gordillo a dos meses de la muerte de su hijo: "Él veía todas mis rutinas"

El humorista entregó detalles del sorpresivo fallecimiento de su hijo mayor en momentos en que estaba realizando un show.

El humorista nacional Dino Gordillo expresó que apoyaron a su fallecido hijo en todo lo que pudieron y que decidió presentarse el mismo día que conoció la noticia porque era lo que "él hubiese querido".

Aldo Guzmán, de 42 años e hijo del comediante, murió el 21 de febrero pasado. A casi dos meses del suceso, Gordillo otorgó una entrevista a El Mercurio donde repasó lo ocurrido.

AFP Lee También > ¡De no creer! El increíble parecido de Benito Cerati con su padre tras cambio de look

“Estaba en una presentación en Vicuña cuando me avisaron que había fallecido. Sólo el alcalde sabía y me ofreció suspender todo el show, pero yo no quise “, señaló.

"Me subí porque le prometí a mi hijo que en paz descanse, a mi ángel, que me iba a subir al escenario porque él habría estado muy feliz… y el show debe continuar”, agregó.

Dino aseguró que, como familia, hicieron todo lo posible por apoyar al hijo. Pero los problemas lo superaron. Además, confidenció que Aldo se suicidó.

“Él tenía problemas de drogadicción. A mi hijo yo lo adoraba, pero tenía su problema y eso hay que aceptarlo. Es que cuando tú tienes al lado el apoyo diario no te pasa eso, pero cuando no lo tienes… esta gente lo que más necesita es la piel, contención“, informó.

Aún así, compartió su emoción al conocer que su hijo revisaba las rutinas humorísticas del destacado artista nacional.

"Ahora incluso supe, y me emocionó mucho al enterarme, que él veía todos los días mis rutinas. Eso me lo contó mi nieta que tiene 15 años”, afirmó.