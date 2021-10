Disney retrasa estrenos de sus próximas películas de Marvel

El gigante cinematográfico introdujo modificaciones en el calendario de estrenos de varias de sus películas.

La fiel fanaticada de Marvel deberá armarse de paciencia luego de los anuncios de Disney sobre las producciones que esperan ser estrenadas en los próximos meses.

El gigante cinematográfico decidió atrasar el lanzamiento de varias de las películas más esperadas de la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Según recogió Variety, la modificación del calendario está ligada a la producción de las películas y no con las devoluciones de taquilla que han tenido otros estrenos.

De hecho, la quinta entrega de Indiana Jones, que claramente no tiene nada que ver con Marvel, también sufrió un cambio en la fecha de estreno. Pues la película protagonizada por Harrison Ford pasó de estar fijada del 29 de julio de 2022 al 30 de junio del 2023.

¿Cuáles son las películas de Marvel que retrasaron su estreno?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Del 25 de marzo del 2022 al 6 de mayo del 2022.

Thor: Love and Thunder: Del 6 de mayo del 2022 al 7 de agosto del 2022.

Black Panther: Wakanda Forever: Del 8 de julio del 2022 al 11 de noviembre del 2022.

The Marvels: Del 11 de noviembre del 2022 al 17 de febrero del 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania: Del 17 de febrero del 2023 al 28 de julio del 2023.

Dichos cambios de fecha ocurren luego que se estrenara Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, la que ha sido un éxito de taquilla y aparece como anticipo de Eternals, la cual espera por ser estrenada este 5 de noviembre, pues no sufrió modificaciones.

Entre otras modificaciones también se contabilizan tres películas de Marvel cuyos títulos aún no han sido revelados, de las cuales dos fueron derechamente eliminadas y una tercera pasó de estar calendarizada para el 10 de noviembre del 2023 al 11 de marzo del 2023.

A su vez, se eliminó una película sin título de 20th Century y una Live Action que tenía entre sus planes Disney.

¿Y qué pasa con Spider-Man: No Way Home?

Otra de las producciones esperadas para este 2022 en cuanto al universo Marvel es la tercera entrega de la saga del Hombre Araña, protagonizada por Tom Holland.

Disney no anunció modificaciones a la fecha de estreno de la película, por lo que se mantiene para el 17 de diciembre del 2021.