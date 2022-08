Don Francisco confirma que no liderará la Teletón 2022: "Me parece responsable y necesario"

El animador de televisión utilizó el marco del Día de la Solidaridad para asegurar que si bien ya no estará en pantalla, seguirá participando de la iniciativa.

A través de una carta enviada a El Mercurio, Mario Kreutzberger, mejor conocido como 'Don Francisco', confirmó que no liderará este año la Teletón.

"Como saben, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario", comenzó diciendo el animador, en un escrito que se enmarca en el Día de la Solidaridad.

Si bien dijo que no participará en pantalla de la cruzada solidaria, sí afirmó que lo hará de otras maneras.

"No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón dónde y cuándo me necesiten", agregó.

Dentro de su reflexión, declaró que está convencido que la Teletón "no es obra de una persona ni de un grupo determinado. Teletón es un legado colectivo que enorgullece a Chile: le pertenece a todo el país y tenemos motivos de sobra para sentirnos todos orgullosos.

Finalmente extendió su agradecimiento a todo el país por colaborar cada año en esta campaña "que siempre ha sido un ejemplo de lo grande que podemos ser cuando nos unimos en torno a una causa".

"Quiero agregar que Chile siempre pudo. Mis agradecimientos", concluyó.