Dr. Strange enfrenta las consecuencias del multiverso en primer trailer de nueva película Marvel

Strange, quien perdió su título como Hechicero Supremo, no podrá enfrentar sus demonios solo por lo que va en búsqueda de Wanda Maximoff. Su estreno está previsto para mayo de 2022.

Marvel publicó, durante la jornada de este miércoles, el primer trailer de la nueva película de Stephen Strange: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donde el hechicero deberá enfrentar las consecuencias de sus últimas acciones.

En un poco más de dos minutos se ve a Strange, quien perdió su título como Hechicero Supremo al desaparecer por cinco años tras el chasquido de Thanos, enfrentando al multiverso.

Strange no podrá enfrentar las consecuencias de su hechizo solo, sino que debe buscar la ayudar de Wanda Maximoff, quien —por fin— ya es conocida en el MCU como Scarlet Witch.

¿Podrá Strange enfrentar lo que viene cuando el enemigo es justamente él?

Dirigida por Sam Raimi, su estreno está previsto para mayo de 2022.