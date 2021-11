"Quizá no la pueda ver más": el duro relato de Rafa Araneda por delicado estado de salud de su madre

El animador estuvo ocho días en Chile visitando a su mamá, sin embargo tuvo que regresar a Estados a Unidos, donde se encuentra radicado.

Hace algunos días Rafael Araneda , contó que estaba en Chile visitando a su madre, Laura Maturana, quien se encuentra en un delicado estado de salud, a sus 94 años de edad.

El animador viajó desde Estados Unidos para estar con ella, cuidarla y regalonearla. Sin embargo, el pasado domingo, el conductor tuvo que volver al país del norte, donde se encuentra radicado con su familia.

“Estamos viviendo en familia un momento triste. Mi viejita se está apagando de a poquito (…) tuve el privilegio de estar aquí con ella, para hablarle y agradecerle y de sentirme orgulloso de ella por sus casi 94 años”, comentó el animador en Radio Pudahuel, según recoge Las Últimas Noticias.

Ya de regreso en Miami, tras reincoporarse a su programa "Enamorándose", Araneda agradeció el cariño que ha recibido y el apoyo de Univisión. "La mamá es la mamá. La posibilidad que me dio este equipo…de estar con ella durante 8 días, la tengo que agradecer", sostuvo.

Pese a verse compuesto en el programa, Rafael no escondió que "fue un momento duro; despedirse de ella, tengo que confesar que no fue fácil. Muchas veces me había despedido de ella, porque ya tiene sus años y uno piensa que cuando se sube a un avión y emprende vuelo, quizá no la pueda ver más", detalló.

"Pero esta despedida fue distinta, fue dura, pero la hice con la convicción de que tengo todo el amor de ella, el amor de una familia extraordinaria", cerró.