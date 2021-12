"Ejemplo de su manipulación": 'La Roca' rechaza invitación de Vin Diesel a unirse a "Fast & Furious"

En entrevista con CNN, Dwayne Johnson respondió a la solicitud de su colega y criticó a Diesel por difundir su invitación en las redes sociales.

El actor Dwayne Johnson, conocido por todos como 'The Rock' (La Roca), respondió a la invitación que Vin Diesel le hizo en noviembre pasado a través de Instagram para unirse a "Fast & Furious 10", diciendo no sólo que "no hay ninguna posibilidad" de que se reincorpore a la franquicia, sino que el post de Diesel era "un ejemplo de su manipulación".

En entrevista con CNN, se le preguntó a Johnson si le había sorprendido la publicación de Diesel en el que le pedía que "debía aparecer" en 'Fast & Furious 10' y "estar a la altura de las circunstancias y cumplir su destino".

"Me sorprendió mucho el reciente post de Vin", dijo Johnson. "Le dije a [Diesel] directamente que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara", explicó el actor.

"La reciente publicación pública de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que sacara a relucir a sus hijos en el post, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de eso. Habíamos hablado de esto hace meses y llegamos a un claro entendimiento", precisó.

Y añadió: "Mi objetivo en todo momento era terminar mi increíble viaje con la increíble franquicia 'Fast & Furious' con gratitud. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas. A pesar de ello, confío en el universo de 'Fast' y en su capacidad para divertir al público de forma consistente, y realmente deseo a mis antiguos coprotagonistas y miembros del equipo la mejor de las suertes y el éxito en la próxima entrega".

Twitter Lee También > No son los Súper Campeones: extraña jugada en el fútbol de Japón da la vuelta al mundo en las redes

Las diferencias que surgieron entre Vin Diesel y Dwayne Johnson en la franquicia de "Rápido y Furioso", desde la quinta a la octava entrega, son bastante ambiguas, incluso salpicaron a otros miembros del elenco, como por ejemplo Tyrese Gibson , quien le mostró su lealtad a Diesel.

La enemistad entre ambos actores, que interpretan a Dominic Toretto y Luke Hobbs, respectivamente, se recrudeció con el desarrollo del spin-off "Fast & Furious: Hobbs & Shaw", en 2019.