"No dejes la franquicia": Vin Diesel le suplicó a Dwayne Johnson que vuelva a "Rápido y Furioso"

La enemistad entre ambos actores, que interpretan a Dominic Toretto y Luke Hobbs, respectivamente, se recrudeció con el desarrollo del spin-off "Fast & Furious: Hobbs & Shaw".

Las diferencias que surgieron entre Vin Diesel y Dwayne Johnson en la franquicia de "Rápido y Furioso" , desde la quinta a la octava entrega, son bastante ambiguas, incluso salpicaron a otros miembros del elenco, como por ejemplo Tyrese Gibson, quien le mostró su lealtad a Diesel.

Si bien el ex luchador de la WWE aseguró durante la promoción de "Jungle Cruise" que no estará en las dos producciones restantes que quedan de la franquicia, indicando que "les deseo la mejor suerte con Fast & Furious 10, Fast & Furious 11 y el resto de películas de Fast & Furious que hagan y en las que no estaré", este fin de semana fue el propio Vin el que le pidió por favor que regresara para el final de las películas

A través de una publicación en Instagram, donde el actor subió una foto donde aparecen los dos en una escena de la cinta, escribió: "Mi pequeño hermano Dwayne... el momento ha llegado".

Y luego dijo: "El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No pasa una festividad sin que ellos y tú se envíen buenos deseos... Pero el momento ha llegado. El legado espera".

A continuación, el actor enumeró las razones por las que 'La Roca' debe aparecer en el desenlace de esta saga: "Te conté hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo [como se refiere al fallecido actor y su amigo, Paul Walker]. Juré que alcanzaríamos y mostraríamos lo mejor de Fast en el final que es la décima película. Lo digo con amor...".

Y añadió: "Pero tienes que aparecer, no dejes la franquicia inactiva, tienes un papel muy importante que interpretar. Nadie más puede dar vida a Hobbs. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino".

A la espera de comprobar si Dwayne cede ante la súplica de Diesel, hay que recordar que la novena entrega de la franquicia traía consigo una escena postcréditos en la que aparecía por sorpresa Jason Statham, el socio de Johnson en la ya mencionada "Hobbs & Shaw", lo que podría facilitar la vuelta de 'La Roca', en las películas finales de "Rápido y Furioso".